Gölbaşı Belediyesi’nden berber ve kuaförlere destek

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, salgın sürecinde zorluk yaşayan esnafın yanında olmaya devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde Gölbaşılıların ve esnafın yanında olan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, berberlere yardım paketlerini ulaştırmaya devam ediyor. Gölbaşı’nda yer alan berberleri ziyaret ederek esnafa dezenfektan ve önlük dağıtan Gölbaşı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yardımlarının devam edeceğini duyurdu. Salgının başladığı süreçten bu zamana kadar esnafın yanında olmaya çalıştıklarını ve desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Ramazan Şimşek, “İnşallah bu dönemi el ele atlatacağız. Sizler Gölbaşı sokaklarımızın ışıklarısınız. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın sağlığı bizler için her şeyden önemli. Sizlerde dükkanlarınızda hijyen kurallarına uyarak, kaliteli hizmet çizginizden ödün vermeyin” dedi.

Salgın sürecinde göstermiş olduğu özverili çalışmalar sebebiyle Başkan Şimşek’e teşekkür eden esnaflar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

“Başkanımız berberler olsun kuaförler olsun her zaman bizleri korudu. Korumaya da devam ediyor. Çok teşekkür ediyor ve saygılarımızı sunuyoruz. Dezenfektanımızı, şampuanımızı, tek kullanımlık önlüklerimizi, malzemelerimizi hiç eksik etmediniz. Kâğıt havlu peçeteye kadar her şeyi düşündünüz. Dükkanlarımızı sık sık dezenfekte ettiniz. Allah razı olsun.”