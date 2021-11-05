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Golbol Avrupa Şampiyonası

05.11.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kadın Milli Takımı: 9 - Danimarka: 5

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Danimarka'yı 9-5 mağlup etti.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu ay-yıldızlılar, Danimarka ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını Türkiye 5-3 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan milliler, maçı 9-5 kazanarak şampiyonaya galibiyetle başladı.

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