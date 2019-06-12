Gold Film'den flaş Kardeş Çocukları açıklaması!

Gold Film'den yapılan açıklama şöyle:

Bir süredir bazı kişi ve kişilerin, yönetmenimiz Faruk Teber’in ve yapımını üstlendiğimiz Kardeş Çocukları’nın adını kullanarak oyuncu seçmeleri adı altında dolandırıcılık yaptığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Özellikle bilinmesini isteriz ki Gold Film sektörde tanınan, bilinen profesyonel kuruluşlarla çalışmaktadır. Sosyal medyada artan bilgi kirliliği, telefonlara yollanan mesajlarla kişileri oyuncu olma vaadiyle dolandıran “hayali şirketlere” itibar edilmemesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Gold Film’in bu kişi ve kişilere karşı gereken hukuki süreci başlattığını kamuoyuna duyururuz...

Saygılarımızla,

Gold Film

