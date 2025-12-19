MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

TLC'de fragman çıktı: Yemeklerini burnundan çeken kadın seyirciyi şoke etti

TLC’nin ilgiyle takip edilen programı My Strange Addiction, yeni sezonuyla yine “yok artık” dedirtiyor. Yemeklerini çiğnemek yerine burnundan çeken bir kadın izleyenleri ekran başında dehşete düşürdü.

TLC'de fragman çıktı: Yemeklerini burnundan çeken kadın seyirciyi şoke etti

TLC’nin fenomen programı My Strange Addiction, Ocak ayında başlayacak yeni sezonuyla yine sınırları zorluyor. Yayınlanan ilk fragman, izleyicileri adeta şoke etti.

Yeni sezonda dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri, Virginia’da yaşayan Kathryn oldu. Kathryn, üniversite yıllarında girdiği bir iddia sonrası yemeklerini çiğnemeyi tamamen bıraktı. O günden bu yana kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini blenderdan geçirip burnundan çekerek tüketiyor.

TLC de fragman çıktı: Yemeklerini burnundan çeken kadın seyirciyi şoke etti 1

Kathryn, bu sıra dışı alışkanlığını yeni sevgilisi Alex’e itiraf etmeye hazırlanıyor. Kathryn, sevgilisinin bu gerçeği öğrenince kendisini kabul edip etmeyeceğini de düşünüyor. Yarışmacı programda "Duramıyorum ve erkek arkadaşımın bunu öğrenince beni terk edeceğinden çok korkuyorum" dedi.

İZLEYİCİLER ŞOKTA

Yayınlanan fragmanın ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Bir izleyici, “Tüm yemeklerini burnundan mı çekiyor? Bu ne böyle!” derken, bir başkası “Bunun mutlaka psikolojik bir sebebi olmalı” yorumunu yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cübbeli Ahmet'ten "Güllü" yorumu! Kahvaltıda bunu konuşuyorlarmışCübbeli Ahmet'ten "Güllü" yorumu! Kahvaltıda bunu konuşuyorlarmış
Tarih belli oldu! Survivor başlıyor; işte tüm yarışmacılarTarih belli oldu! Survivor başlıyor; işte tüm yarışmacılar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.