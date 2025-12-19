TLC'de fragman çıktı: Yemeklerini burnundan çeken kadın seyirciyi şoke etti

TLC’nin fenomen programı My Strange Addiction, Ocak ayında başlayacak yeni sezonuyla yine sınırları zorluyor. Yayınlanan ilk fragman, izleyicileri adeta şoke etti.

Yeni sezonda dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri, Virginia’da yaşayan Kathryn oldu. Kathryn, üniversite yıllarında girdiği bir iddia sonrası yemeklerini çiğnemeyi tamamen bıraktı. O günden bu yana kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini blenderdan geçirip burnundan çekerek tüketiyor.

Kathryn, bu sıra dışı alışkanlığını yeni sevgilisi Alex’e itiraf etmeye hazırlanıyor. Kathryn, sevgilisinin bu gerçeği öğrenince kendisini kabul edip etmeyeceğini de düşünüyor. Yarışmacı programda "Duramıyorum ve erkek arkadaşımın bunu öğrenince beni terk edeceğinden çok korkuyorum" dedi.

İZLEYİCİLER ŞOKTA

Yayınlanan fragmanın ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Bir izleyici, “Tüm yemeklerini burnundan mı çekiyor? Bu ne böyle!” derken, bir başkası “Bunun mutlaka psikolojik bir sebebi olmalı” yorumunu yaptı.