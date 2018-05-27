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Golden State, Houston'ı 115-86 yendi ve seriyi 3-3'e getirdi!

NBA HABERLERİ  | 27.05.2018 11:29 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors, sahasında Houston Rockets'ı 115-86 yenerek seriyi 3-3 yaptı.

Golden State, Houston'ı 115-86 yendi ve seriyi 3-3'e getirdi!

NBA Batı Konferansı final serisi 6. maçında son şampiyon Warriors, Rockets'ı ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Rockets, ilk çeyreğini 39-22 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 61-51 üstün gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Warriors, üçüncü periyodu 84-77 önde tamamladı. Son çeyrekte rakibine sadece 9 sayı imkanı veren ev sahibi takım, mücadeleden 29 sayı farkla 115-86 galip ayrıldı. Bu galibiyetle durumu 3-3'e getiren Warriors, seriyi son maça taşıdı.

Warriors'ta Klay Thompson, 35 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalmalık performansıyla galibiyette başrol oynadı. Ev sahibi ekipte Stephen Curry 29 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve Kevin Durant 23 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle mücadele etti.

Chris Paul'ün sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Rockets adına öne çıkan isim, 32 sayı, 9 asist, 7 ribauntla oynayan James Harden oldu. Konuk takımda Eric Gordon 19, Trevor Ariza 14 sayı buldu.

Batı Konferansı'nda NBA finaline yükselecek takımı, Rockets'ın ev sahipliğinde 29 Mayıs Salı günü sabaha karşı yapılacak son maç belirleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
golden state warriors houston rockets NBA

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