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Golden State Warriors finalden bir galibiyet uzakta

NBA HABERLERİ  | 19.05.2019 11:33 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Portland Trail Blazers'ı 110-99 yenen Golden State Warriors, seride 3-0 öne geçti.

Golden State Warriors finalden bir galibiyet uzakta

Portland Trail Blazers, 2-0 geride olduğu Batı Konferansı final serisinin 3. maçında, Golden State Warriors'ı ağırladı. Son 2 yılın şampiyonu Warriors, Stephen Curry ve Draymond Green'in etkili oyunuyla mücadeleyi 110-99 kazandı.

Curry 36 sayı, 6 ribaunt, Green de 20 sayı, 13 ribaunt, 12 asist, 4 top çalmayla oynadı. Klay Thompson ise 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti. Trail Blazers'ta C.J. McCollum 23 sayı, 5 asist ve Damian Lillard 19 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle maçı tamamladı. Warriors, yine Trail Blazers'ın sahasında oynanacak serinin 4. karşılaşmasını kazanırsa üst üste 5. kez NBA finaline yükselecek.

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Anahtar Kelimeler:
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