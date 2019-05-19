Golden State Warriors finalden bir galibiyet uzakta

Portland Trail Blazers, 2-0 geride olduğu Batı Konferansı final serisinin 3. maçında, Golden State Warriors'ı ağırladı. Son 2 yılın şampiyonu Warriors, Stephen Curry ve Draymond Green'in etkili oyunuyla mücadeleyi 110-99 kazandı.
Curry 36 sayı, 6 ribaunt, Green de 20 sayı, 13 ribaunt, 12 asist, 4 top çalmayla oynadı. Klay Thompson ise 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti. Trail Blazers'ta C.J. McCollum 23 sayı, 5 asist ve Damian Lillard 19 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle maçı tamamladı. Warriors, yine Trail Blazers'ın sahasında oynanacak serinin 4. karşılaşmasını kazanırsa üst üste 5. kez NBA finaline yükselecek.
Abdülkadir ve Yusuf için transfer sözleri
''Beşiktaş için üçüncülük başarısızlık''
Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Kadınlarda zafer Lyon'un
Şampiyon Saraybosna
İşte 1. Lig'deki play-off eşleşmeleri
Bundesliga'da şampiyon yine Bayern
UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura
Terim rekorunu geliştirme peşinde
Mustafa Cengiz'den şampiyonluk sözleri
Eljif Elmas'ı isteyen takımı açıkladı
Görevine son verildi!
Fenerbahçe gol kaçırmada ikinci sırada
Ozan Kabak'a Türk takım arkadaşı! Resmen açıklandı
Cengiz Ünder'de veda mesajı
Slaven Bilic için Celtic iddiası
Okuyucu Yorumları 0 yorum