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Golden State Warriors galibiyet serisini 9 maça çıkardı

NBA HABERLERİ  | 25.01.2019 10:49 | Son Güncelleme

NBA’de Golden State Warriors, Washington Wizards’ı 118-126’lık skorla mağlup ederek, üst üste 9. galibiyetini aldı.

Golden State Warriors galibiyet serisini 9 maça çıkardı

NBA takımlarından Golden State Warriors, deplasmanda gülen taraf oldu. Son şampiyon Warriors, Washington Wizards karşısında 118-126’lık skorla galibiyet sevincini yaşadı. Alınan bu sonuçla Warriors, üst üste 9. galibiyetine imza atmış oldu. Galibiyete Stephen Curry, kaydettiği 38 sayı, 4 ribaund, 3 asist ile önemli katkı sağlarken, ev sahibi ekip Wizards’ta ise Bradley Beal, 22 sayı, 10 ribaund ve 3 asist ile oynadı.

NBA’de gece oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

Oklahoma City Thunder: 122 - New Orleans Pelicans: 116

Washington Wizards: 118 - Golden State Warriors: 126

Phoenix Suns: 106 - Portland Trail Blazers: 120

Los Angeles Lakers: 105 - Minnesota Timberwolves: 120

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Anahtar Kelimeler:
golden state warriors Washington Wizards NBA

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