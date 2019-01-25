Golden State Warriors galibiyet serisini 9 maça çıkardı

NBA takımlarından Golden State Warriors, deplasmanda gülen taraf oldu. Son şampiyon Warriors, Washington Wizards karşısında 118-126’lık skorla galibiyet sevincini yaşadı. Alınan bu sonuçla Warriors, üst üste 9. galibiyetine imza atmış oldu. Galibiyete Stephen Curry, kaydettiği 38 sayı, 4 ribaund, 3 asist ile önemli katkı sağlarken, ev sahibi ekip Wizards’ta ise Bradley Beal, 22 sayı, 10 ribaund ve 3 asist ile oynadı.
NBA’de gece oynanan maçların sonuçları şu şekilde:
Oklahoma City Thunder: 122 - New Orleans Pelicans: 116
Washington Wizards: 118 - Golden State Warriors: 126
Phoenix Suns: 106 - Portland Trail Blazers: 120
Los Angeles Lakers: 105 - Minnesota Timberwolves: 120
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