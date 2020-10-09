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Golf sahalarının güzeli Paige Spiranac'a ağır küfür!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 09.10.2020 17:36 | Son Güncelleme

Beyzbol takımı San Diego Padres'in taraftarlarını eleştiren güzel golfçü Paige Spiranac'e sosyal medyada ağza alınmayacak küfürler edildi.

Golf sahalarının güzeli Paige Spiranac'a ağır küfür!

Ünlü Amerikalı golfçü Paige Spiranac'ın, Amerikan Profesyonel Beyzbol Ligi MLB'de San Diego Padres'in St. Louis Cardinal karşısında kazandığı maçı kutlayan taraftarları eleştirmesi, sosyal medyada infial yarattı.

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Twitter hesabından bir tweet atan ve "Kimse takım kötüyken maçlara gitmedi" diyen Spiranac'a hakaret eden ve ölüm tehditlerinde bulunan taraftarlar, güzel golfçüye tepkilerini dile getirdiler.

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Hatta bazı taraftarlar daha da ileri giderek başarılı sporcunun cinsel içerikli film yıldızları gibi olduğunu söylediler.Yaşanan bu gerilimin ardından Spiranac geri adım atarak taraftarlardan özür diledi. Güzel sporcu, "Padres taraftarlarının çok korkunç olduklarını öğrendim.Bundan sonra asla takımlarına sadakatlerini sorgulamam. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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27 yaşındaki golfçü daha önce erkek arkadaşına çıplak fotoğraflarını göndermiş, sevgilisinin de kendisini fotoğrafları yayınlamakla tehdit etmesiyle zor günler yaşamıştı.

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