Goller son dakikalarda geldi, Tottenham ile Manchester United berabere kaldı!

Premier Lig’in 11. haftasında Tottenham ile Manchester United karşılaştı. Dev maçta Bryan Mbeumo’ ile 1-0 öne geçen M.United, Mathys Tel ve Richarlison'un gollerine enle olamayınca 2-1 geriye düştü. Manchester United'ı mağlubiyetten kurtaran isim ise son dakikada Matthijs de Ligt oldu ve maç 2-2’lik skorla sona erdi.

Premier Lig’in 11. haftasında Tottenham, Tottenham Hotspur Stadyumu’nda Manchester United ile karşı karşıya geldi.

Goller son dakikalarda geldi, Tottenham ile Manchester United berabere kaldı! 1

SON DAKİKALARDA 3 GOL GELDİ!

Manchester ekibi, müsabakanın 32. dakikasında Bryan Mbeumo’nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda iki takım aradığı golleri son dakikalarda buldu.

Ev sahibi takım, müsabakanın 84. dakikasında Mathys Tel’in kaydettiği golle eşitliği sağlarken, 90+1. dakikada da Richarlison ile 2-1 öne geçti. Manchester United ise 90+6. dakikada Matthijs de Ligt’ın attığı golle skoru 2-2’ye getirdi ve karşılaşma bu şekilde sona erdi.

Goller son dakikalarda geldi, Tottenham ile Manchester United berabere kaldı! 2

Manchester’da milli kaleci Altay Bayındır, yedek kulübesinde bekledi.

Bu sonucun ardından iki takım da puanını 18’e çıkardı. Milli maçlar için verilecek aranın ardından Tottenham deplasmanda Arsenal ile oynayacak, Manchester United ise Everton’ı konuk edecek.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

