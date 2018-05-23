Gomis’e ‘Maymun’ diyen Hakan Hepcan, mahkemede özür diledi

Çeşitli mekanlarda da DJ’lik yapan Fenerbahçeli sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maç sırasında attığı bir tweette Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis’i ‘Maymun’a benzetmişti. Hakan Hepcan, gelen tepkiler üzerine tweetini silip özür dilese de, ‘IrkçıHakanHepcan’ hashtag’i TT sıralamasında birinci sıraya yükselmişti.

OLAY TWEETE DAVA AÇILDI

Basın savcılığı da olay tweet için harekete geçmiş, Hakan Hepcan hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmaya sanık Hakan Hepcan avukatıyla katılırken davada mağdur sıfatıyla yer alan ünlü futbolcu Bafetimbi Gomis duruşmaya katılmadı. Müşteki olarak yer alan Galatasaray Spor Kulübü’nü ise avukatı temsil etti.

ÖZÜR DİLEDİ

Hakan Hepcan savunmasında, “Tweeti ben attım. Amacım herhangi bir ırkçılık veya başka bir suç değildi. Tepkiler üzerine hemen sildim. Ancak linç kampanyasına dönüştü. Özür dilerim” diye konuştu.

Galatasaray Spor Kulübü avukatı da sanığa yönelik şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi. (Skor)

