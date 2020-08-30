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Gomis hat-trick yaptı, şampiyon El-Hilal

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.08.2020 09:24 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde El-Hazem'i 4-1 yenen El-Hilal, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Gomis hat-trick yaptı, şampiyon El-Hilal

Ligin 28. haftasında El-Hazem'i konuk eden El-Hilal, eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in hat-trick yaptığı maçta 4-1 galip geldi.

El-Hilal'in gollerini 8. dakikada Salem Al Dawsari, ikisi penaltıdan olmak üzere 40, 53 ve 56. dakikalarda Gomis kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 3. dakikada Abdulrahman Al Yami'den geldi.

Bu galibiyetle bitime iki hafta kala puanını 66 yapan El-Hilal, ikili averajda üstünlük kurduğu en yakın rakibi El Nassr'ın 6 puan önünde şampiyonluğu garantiledi.

Ligde 16. şampiyonluğunu elde eden El-Hilal'de bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Fransız futbolcu Gomis, 29 gol kaydetti.

(AA)

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