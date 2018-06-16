Gomis için gelecek 10 milyon euroluk teklifi Galatasaray kabul edecek!

Kaynak arayan Galatasaray'da şu anda transferi en mümkün gözüken isim Bafetimbi Gomis...

Fransız yıldızın menajeri Mendy, Çin kulüpleri ile görüşürken Galatasaray'ın 10 milyon euro'luk bir teklife 'evet' demeye hazır olduğu belirtiliyor. Gomis'in ayrılması halinde sarı-kırmızılı takım, 2 golcü alacak.

Buna göre hazırlık yapılırken Gomis'in transferi gerçekleşmezse Galatasaray, kiralama modeli ile alternatif bir forvet kadrosuna katacak. Önümüzdeki sezon 3.3 milyon euro kazanacak olan Bafetimbi Gomis'in, Çin'den yıllık 7 milyon euro teklif aldığı ve kalmak için ücretine zam talep ettiği iddia ediliyor.

(Fotomac)

