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Gomis için gelecek 10 milyon euroluk teklifi Galatasaray kabul edecek!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.06.2018 10:17 | Son Güncelleme

Çin'den teklif aldığı iddia edilen Bafetimbi Gomis için Galatasaray kararını verdi. Eğer 10 milyon euroluk bir teklif gelirse, Galatasaray Gomis'in satışına onay verecek.

Gomis için gelecek 10 milyon euroluk teklifi Galatasaray kabul edecek!

Kaynak arayan Galatasaray'da şu anda transferi en mümkün gözüken isim Bafetimbi Gomis...

Fransız yıldızın menajeri Mendy, Çin kulüpleri ile görüşürken Galatasaray'ın 10 milyon euro'luk bir teklife 'evet' demeye hazır olduğu belirtiliyor. Gomis'in ayrılması halinde sarı-kırmızılı takım, 2 golcü alacak.

Buna göre hazırlık yapılırken Gomis'in transferi gerçekleşmezse Galatasaray, kiralama modeli ile alternatif bir forvet kadrosuna katacak. Önümüzdeki sezon 3.3 milyon euro kazanacak olan Bafetimbi Gomis'in, Çin'den yıllık 7 milyon euro teklif aldığı ve kalmak için ücretine zam talep ettiği iddia ediliyor.

(Fotomac)

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Bafetimbi Gomis'e Çin'den yıllık 7 milyon EuroBafetimbi Gomis'e Çin'den yıllık 7 milyon Euro
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Bafetimbi Gomis

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