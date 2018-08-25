Gomis, İstanbul'dan ayrıldı

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ve sarı-kırmızılı forma ile bir de şampiyonluğu bulunan Bafetimbi Gomis, 6 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan Profesyonel Lig takımlarından Al Hilal'e transfer oldu.

Fransız yıldız, imzaların atılmasının ardından yeni takımına katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gitti. Atatürk Havaalanı'na gelen başarılı futbolcuyu bir grup sarı-kırmızılı taraftar uğurladı. Boynuna Galatasaray atkısı geçiren Gomis, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

Taraftarlarla beraber Galatasaray marşları söyleyen Fransız yıldız, Türkiye'den ayrılmadan önce son üçlüsünü de havaalanında çektirdi.

