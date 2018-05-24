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Gomis'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.05.2018 18:17 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın gol kralı forveti Bafetimbi Gomis, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye olay bir göndermede bulundu. Gomis, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'Büyük rakipler olmasa, elde edilen zaferler bu kadar güzel olmazdı' ifadelerine yer verdi.

Gomis'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Galatasaray'ın bu sezon gösterdiği performansla hem gol kralı hem de taraftarın sevgili olan Gomis'ten olay bir paylaşım geldi...

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in görseli olduğu görsel ile poz veren Gomis, "Büyük rakipler olmasa, elde edilen zaferler bu kadar güzel olmazdı." ifadelerini kullandı.

İşte Gomis'in paylaşımı...

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Bafetimbi Gomis

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