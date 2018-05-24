Gomis'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Galatasaray'ın bu sezon gösterdiği performansla hem gol kralı hem de taraftarın sevgili olan Gomis'ten olay bir paylaşım geldi...

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in görseli olduğu görsel ile poz veren Gomis, "Büyük rakipler olmasa, elde edilen zaferler bu kadar güzel olmazdı." ifadelerini kullandı.

İşte Gomis'in paylaşımı...





