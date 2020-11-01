Gomis'ten İzmir'deki depreme destek!

Sarı-kırmızılı formayla gol krallığı yaşayan Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, İzmir'deki deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Can kayıplarına neden olan deprem sonrası Twitter hesabından, geçmiş olsun mesajı paylaşan Fransız futbolcu, "İzmirli dostlarım, büyük geçmiş olsun! Depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kalbim ve dualarım sizinle! Mucizeler olması dileğiyle" ifadelerine yer verdi.
Fatih Terim'e sinirlenen Diagne oyundan çıkarken bakın ne yaptı...
Ozan Tufan, İngiliz devine transfer oluyor!
Remy şov devam ediyor
G.Saray Sivasspor maçına odaklandı
Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Ağaoğlu 5. farklı teknik adamla çalışacak
Antalyaspor'da 7 eksik
Bir dev daha Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde
Eddie Newton bekleneni veremedi
Bayern Münih, Köln'e şans tanımıyor
Sergen Yalçın, 10 numarayı belirledi
Schalke 04'ten Türkiye için mesaj
Ronaldo koronavirüsü yendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum