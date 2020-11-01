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Gomis'ten İzmir'deki depreme destek!

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.11.2020 18:43 | Son Güncelleme

Galatasaray'da geçirdiği 1 sezonda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, İzmir'de yaşanan deprem ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gomis'ten İzmir'deki depreme destek!

Sarı-kırmızılı formayla gol krallığı yaşayan Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, İzmir'deki deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Can kayıplarına neden olan deprem sonrası Twitter hesabından, geçmiş olsun mesajı paylaşan Fransız futbolcu, "İzmirli dostlarım, büyük geçmiş olsun! Depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kalbim ve dualarım sizinle! Mucizeler olması dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

sadsa

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