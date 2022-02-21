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Gomis varsa, sorun yok! Galatasaray'ı ipten aldı...

21.02.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçta karşılaşmaya Gomis damga vurdu. Cimbom'un 2-1 mağlup olduğu dakikalarda oyuna dahil olan Gomis müthiş bir performans ortaya koydu. Attığı 2 penaltı golünün yanında hücum bölgesindeki yaptıklarıyla taraftarı mest etti. Gomis'in bir şutu da penaltı gerekçesiyle incelemeye gitti. Maçın hakemi Arda Kardeşler pozisyonun penaltı olmadığını belirleyip pozisyonu iptal etti.

Gomis varsa, sorun yok! Galatasaray'ı ipten aldı...
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da 2. Gomis dönemi yine gollerle başladı. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Fransız golcü Göztepe maçında takımını ipten aldı. Galatasaray'ın 2-1'lik geride olduğu dakikalarda oyuna giren Gomis, attığı 2 penaltı golüyle takımının maçtan 3-2 galip ayrılmasını sağladı.

74. DAKİKADA OYUNA GİRİP 2 GOL ATTI

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Domenec Torrent, tecrübeli golcüyü maçında 74. dakikasında oyuna aldı. Oyuna girdikten sonra birçok pozisyona giren Galatasaray'da ileri uç hareketlenmeye başladı. Fransız golcü, attığı 2 penaltı golüyle Göztepe deplasmanından 3 puanla dönülmesini sağladı.

"NELER YAPABİLECEĞİMİZİ KANITLADIK"

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Gomis galibiyetin ardından, "Bu akşam golleri Galatasaray aşıkları için attım. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray'ı, tekrar hak ettiği noktaya taşımak istiyoruz. Galatasaray adına gol attığım için çok gururluyum. Bu galibiyeti Omar'a armağan ediyorum. Yaşadıklarından sonra geri dönmesi çok önemliydi. İyi hissediyorum, takım oyununu güzel bir şekilde oynadık. Her şey mükemmel olmasa da neler yapabileceğimizi kanıtladık" açıklamasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe
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