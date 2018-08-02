Gonca Derin'den olay gönderme: 'Tekne kiralık...'

.Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un aşkı ilk kez Temmuz 2017'de Bodrum'da ortaya çıkmıştı. Uğur Akkuş o günlerde evliydi. 10 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Gonca Akkuş ''Eşimin beni aldatmasına o kadar kızmadım. Herkesin başına gelebilir. Ebru Şallı'nın rahatlığına kızdım'' demişti.

Uğur Akkuş çekişmeli davanın ardından Gonca Akkuş'tan geçen Mayıs'ta boşandı. Hiç vakit kaybetmeden Ebru Şallı ile nişanlandı. Geçen günlerde yaptığı açıklamada yıl sonunda evleneceklerini ilan etti.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş bugün ise Bodrum'da teknede adeta düşman çatlatırcasına mutluluk pozları verdi. Uğur Akkuş bir ara objektifleri fark etti. Nişan yüzüğünü gösterdi. Ebru Şallı'nın da keyfi çok yerindeydi.

Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam da bu pozlardan sonra sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gonca Sağlam Instastory'den şu sözleri paylaştı: ''Tekne kiralık, kadın kiralık, gülüşler kiralık. Gerçek olan tek şey hasta bir çocuk tek başına.''





