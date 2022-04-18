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Gonca Vuslateri'den cinsel hayat itirafı! "Çok seks düşkünü bir kadın değilim"

18.04.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Gonca Vuslateri Buralarda Neler Dönüyor Bi’Bilsen programına konuk oldu. Gonca Vuslateri programda cesur açıklamalarda bulundu. Gonca Vuslateri açıklamasında ayak fetişi olduğunu söyledi ve "Eve gelen sucuların bile ayaklarına bakarım" itirafında bulundu. Oyuncu kendisini tahrik eden şeyi de açıkladı.

Gonca Vuslateri'den cinsel hayat itirafı! "Çok seks düşkünü bir kadın değilim"

Oyuncu Gonca Vuslateri Buralarda Neler Dönüyor Bi’Bilsen programındaki samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Gonca Vuslateri ayak fetişi olduğunu itiraf etti. Ayakları çok etkileyici bulduğunu söyleyen oyuncu "Eve gelen sucuların bile ayaklarına bakarım" itirafında bulundu.

Gonca Vuslateri "Cinsel yönelimini sorguladığın hiç oldu mu?" sorusuna da "Evet" yanıtını verdi ve ekledi: "Eşcinsel konusunu öğrendiğimde kendimi ilk sorduğum şey, ben öyle miyim? Kendime sordum. Ben erkekleri çok seviyorum onlardan etkileniyorum ama ileride bir gün kalbimi bir kadın fethetse bunun hesabını kimseye vermem."

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"SEKS DÜŞKÜNÜ DEĞİLİM"

Oyuncu kendisini en çok tahrik eden şeyin ise fısıltı olduğunu söyledi.

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Gonca Vuslateri her soruya açık açık yanıt verdi. "Her seksin orgazm ile biter mi?" sorusunda ise durdu ve "Çok seks düşkünü bir kadın değilim. Esprisini çok severim ama çok sevdalı değilim. İyi bir sevişme insanı değilim" yanıtını verdi.

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Gonca Vuslateri
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