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Gonca Vuslateri’den Taha Duymaz isyanı! “Enkaz altındayken yalancı diye…”

17.02.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreme Hatay’da yakalanan Taha Duymaz ve ailesi günlerdir enkaz altındaydı. Bugün ünlü fenomenin hayatını kaybettiği açıklandı. Taha Duymaz’ın vefat haberinin ardından ünlü isimler taziye mesajları yayınlamaya başladı. Bu isimler arasında yer alan Gonca Vuslateri Duymaz’a yalancı diyenlere isyan etti.

Gonca Vuslateri’den Taha Duymaz isyanı! “Enkaz altındayken yalancı diye…”

Yemek videoları ile tanınan ve fenomen haline gelen Taha Duymaz, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Duymaz’ın kardeşleri Melek Duymaz ve Umut Duymaz'ın cansız bedenleri bugün enkazdan çıkarıldı.

“ENKAZ ALTINDAYKEN YALANCI DİYE HABER YAPILDI”

Gonca Vuslateri Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Taha Duymaz enkaz altındayken hakkında yalancı diye haber yapıldı yahu.. böyle şeyler yazıldı çizildi.. hiç tanımıyorum kendisini.. Ailesine, sevdiklerine sabır dilerim.” dedi.

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İDDİALAR HERKESİ ŞOK ETMİŞTİ

Tüm ülkeyi yasa boğan depremden sonra Hatay'da günlerdir göçük altında olan Duymaz'ın ailesinin cenazeyi reklam için sakladığı iddiası bile gündeme gelmişti. Taha Duymaz'ın kardeşleri iddiaları yalanlamış "Burada acımızı yaşayamıyoruz. Perişan durumdayız saçma sapan haberlerle bizi zor duruma bırakıyorsunuz" açıklamasını yapmıştı.

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