Gonca Vuslateri havaalanındaki kadını eleştirirken ortaya çıktı! Olay iddia

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran İstanbul Havalimanı'ndaki bir kadın yolcunun çalışan personele ağır hakaretlerde bulunması olayına tepkiler çığ gibi yağdı.

Bu çirkin duruma kayıtsız kalmayan oyuncu Gonca Vuslateri de bir mesaj yayınladı ama takipçilerinden birinden gelen yanıt, Vuslateri'nin samimiyetinin sorgulanmasına neden oldu.

"SUÇTUR BU"

Gonca Vuslateri Twitter hesabından, "Havaalanında yaşanan olaydan dolayı görevli arkadaştan ben bile gidip özür dilemek istedim. Bir insanı (kadını) kalçasıyla, davranışıyla toplum içerisinde küçük düşürme girişimi saldırıdır ve özlük haklarımıza yapılmış linçtir. Suçtur bu. Terbiyesizlik az kalır" mesajını paylaştı.

"BENİ AZARLAYIP..."

Ancak Vuslateri'ye yanıt gecikmedi. Takipçilerinden biri ünlü oyuncuya, "Karşılamada çalıştığım bir ödül töreninde listede isminizi hemen bulamadım diye beni azarlayıp elimden listeyi çekip alan da sizdiniz oysa ki. 1 ay kadar belki oluyor. Sosyal medyadaki bu ikiyüzlülük gerçekten çok üzücü aslında bu kadar duyarlı ve sabırlı biri değilsiniz siz de" dedi.

Bu yorum sosyal medyada olay oldu ve ünlü oyuncu eleştirilere maruz kaldı.

