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Gonca Vuslateri ile Edip Burak Ertoğan boşandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2018 10:16 | Son Güncelleme

En son “Tehlikeli Karım” adlı dizide oynayan Gonca Vuslateri ile 2,5 yıl önce evlendiği ses mühendisi Edip Burak Ertoğan’ın evliliği tek celsede sona erdi

Gonca Vuslateri ile Edip Burak Ertoğan boşandı

Gonca Vuslateri ile Edip Burak Ertoğan, 31 Aralık 2015’de yurtdışında evlenmişti. Evliliğini sosyal medya hesabından, “Evet, evlendim. Ortada bir ton negatif mevzu varken düğün yapmayacağımı söyledim. Mutluluğu yaşamayı feda edeyim ama kendim mutlu olayım.

İstanbul’a dönünce 5-6 kişinin katılacağı sade bir kutlama yapacağım” mesajı atan Vuslateri, boşanacağını da sosyal medyadan duyurmuştu.

Vuslateri, “Eşim Burak Ertoğan’la uzun bir süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz yoğun gündemde, bizim içinde hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz” mesajı atmıştı.

“ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI”

Hürriyet'in haberine göre Gonca Vuslateri 20 Nisan’da İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak 2,5 yıllık eşi Edip Burak Ertoğan’a boşanma davası açtı. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını dava dilekçesinde anlatan Vuslateri, “anlaşmalı” olarak boşanmak istediklerini belirtti.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde 30 Nisan 2018 günü görülen duruşmasına davacı Gonca Vuslateri ile davalı eşi Edip Burak Ertoğan katıldı. Mahkemede boşanma konusunda kararlı olduklarını belirten çift, anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Çiftin mahkemeye sunduğu protokol gereği herhangi bir nafaka, maddi manevi tazminat ve mal rejiminden kaynaklı alacak taleplerinde bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri Edip Burak Ertoğan

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