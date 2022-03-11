Gonca Vuslateri'nin göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! 'Tablo gibisin'

Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, iddialı pozlarıyla Instagram'ı salladı. Işıltılı bir elbise tercih eden Gonca Vuslateri'nin paylaşımına ''Tablo gibisin'', ''Çok tatlısın'' ve ''Yaş aldıkça güzelleşiyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Bursa doğumlu Gonca Vuslateri, liseyi bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

1998 yılında rol aldığı Ruhsar dizisiyle ekran macerasına adım atam Gonca Vuslateri; Aliye, Canım Ailem, Küçük Sırlar, Yalan Dünya gibi yapımlarda rol aldı.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Vuslateri, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Vuslateri'nin iddialı pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.



