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Gonca Vuslateri'nin göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! 'Tablo gibisin'

11.03.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Gonca Vuslateri'nin göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! 'Tablo gibisin'

Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, iddialı pozlarıyla Instagram'ı salladı. Işıltılı bir elbise tercih eden Gonca Vuslateri'nin paylaşımına ''Tablo gibisin'', ''Çok tatlısın'' ve ''Yaş aldıkça güzelleşiyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Gonca Vuslateri göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bacaklarını ayırıp...

Gonca Vuslateri göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bacaklarını ayırıp...

Bursa doğumlu Gonca Vuslateri, liseyi bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Gonca Vuslateri'nin göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! 'Tablo gibisin'

1998 yılında rol aldığı Ruhsar dizisiyle ekran macerasına adım atam Gonca Vuslateri; Aliye, Canım Ailem, Küçük Sırlar, Yalan Dünya gibi yapımlarda rol aldı.

Gonca Vuslateri'nin göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! 'Tablo gibisin'

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Vuslateri, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Gonca Vuslateri'nin göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! 'Tablo gibisin'

Vuslateri'nin iddialı pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.

Gonca Vuslateri'nin göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! 'Tablo gibisin'


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Gonca Vuslateri
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