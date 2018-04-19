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Goncagül Sunar isyan etti: Lütfen bir salaklaşmayalım

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

Başarılı oyuncu Goncagül Sunar, kadın oyuncuların sosyal medyadaki tarzları ve paylaşımlarıyla ilgili rahatsızlıklarını dile getirdi

Goncagül Sunar isyan etti: Lütfen bir salaklaşmayalım

Oyuncu Goncagül Sunar, meslektaşlarını ağır bir dille eleştirdi.

Özellikle kadın oyuncuların düştüğü durumu eleştiren Goncagül Sunar, sosyal medya hesabından bu yazıyı paylaştı:

Bugünlerde pis bir bataklığın içine itiliyoruz. Sosyal medya ve Instagram bu saçma yanılsamaya sebebiyet veriyor. En çokta 30' lu yaşlarına yaklaşan gencecik kadın oyuncular mükemmel yüz güzelliği, ölümüne fit görünmek ve bunu doğal hali ya da kendini ifade ediş biçimi gibi sunma peşinde. Bu bir çoğumuzu ciddi "salağa" döndüren bir yanılgı. Bir kadın oyuncunun yoluna devam etmesi için önemli olan kendi ışığını gücünü görmek, kendine özgürlüklerinin farkına varmaktır... üretmek, yazmak çizmek, geriye güzel şeyler bırakmak önemli değil mi?...okuduğu, seyrettiği ,dinlediği, peşinden gittiği, soru sorduğu, düşündüğü, düşlediği şeyler değil mi?

Ama maalesef ki mesleğinden para kazanmanın piyango olduğu, yapılan işlerin hunharca tüketildiğ, dönemsel ünlü olmanın dünyasında yaşıyoruz. Düşmemeli bu tuzağa çünkü değişecek. Dünyanın 10 yıl gerisindeyiz bu konuda da. Dünyadaki bir çok oyuncu bunları aşmış gerçekliğin peşindeyken bu ülkedekiler hala tüm insani kusurlarını yok edip harika resim olma peşinde.Yaptığınız işin birazcık olsun gerçek hayatla ilgili olduğunu düşünmek bile sponsorlu seksi elbiselerinizle bumerang yapmanızdan önemli.

Lütfen bi salaklaşmayalım olur mu?"

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