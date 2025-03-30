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  4. Galatasaray derbide kaybedince Sergen Yalçın şampiyonluk için net konuştu! Fenerbahçe için olay yaratan iddia

Galatasaray derbide kaybedince Sergen Yalçın şampiyonluk için net konuştu! Fenerbahçe için olay yaratan iddia

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.03.2025 12:08
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Beşiktaş'ın sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesinin yankıları sürerken, kariyerine yorumcu olarak devam eden Beşiktaş'ın eski oyuncu ve çalıştırıcılarından Sergen Yalçın şampiyonluk yarışında dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray derbide kaybedince Sergen Yalçın şampiyonluk için net konuştu! Fenerbahçe için olay yaratan iddia

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Galatasaray derbisinin yankıları sürerken, Sergen Yalçın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk şanslarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

İŞTE YALÇIN'IN O SÖZLERİ:

"SAMSUN MAÇI KOLAY GEÇMEYECEK"

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"Galatasaray; Bodrumspor, Eyüpspor ve Sivasspor 3'lüsünü kolay geçer. Son 4 maça geliriz. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da kazandığını düşünürsek, son 4 maça Galatasaray 3 puan farkla gelir ama son 4 maçta Trabzonspor ve Göztepe deplasmanları var. Bodrum, Sivas, Kayseri onları içeride yener Galatasaray. Zor olabilir ama geçer. Samsun maçı hiç kolay değil. Neden kolay değil? Samsun çok iyi zamanında olmayabilir, Galatasaray'da değil."

"İYİ DURUMDA DEĞİLLER"

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"Galatasaray çok iyi durumda değil. Artık kırılganlar, kaybettiler ve artık kırılganlar. Artık her yerde başlarına bir şey gelebilir. Fenerbahçe ve Galatasaray içerideki maçları kazanırlar. Fenerbahçe kalan 9 maçın 5'ini kazanır. Burada 3-4 tane maç sallantıda. Trabzonspor maçı var, Beşiktaş maçı var, Başakşehir deplasmanı var. Belki Sivasspor ve Gaziantep FK deplasmanları biraz olabilir. Öbürlerini kazanır."

"GALATASARAY 8'DE 5 YAPAR"

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"Galatasaray'ın 8, Fenerbahçe'nin 9 maçı var. Galatasaray 8 maçın net söylüyorum 5 tanesini kazanır. Samsun, Trabzon ve Göztepe... 3 maçı var. Diğer maçları kazanır. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan sonra içeride Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir maçları zor."

"FENERBAHÇE 9 MAÇINI KAZANIRSA..."

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"Galatasaray bu oyunu devam ettirirse her maçı zor kazanır. Bu dediğimi de unutma. Fenerbahçe kalan 9 maçını kazansın şampiyon olur. Galatasaray çünkü lig bitene kadar 4 puan kaybeder."

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