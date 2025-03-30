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Succession yıldızı Sarah Snook doğum kilolarını verdi! Pozlarıyla adından söz ettirdi

Succession yıldızı Sarah Snook, Vogue için verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Doğum kilolarını veren ve tarzını değiştiren güzel isim pozlarıyla beğeni topladı.

Succession yıldızı Sarah Snook doğum kilolarını verdi! Pozlarıyla adından söz ettirdi
Kubra Akalın

Avustralyalı oyuncu Sarah Snook, cumartesi günü ünlü moda dergisi Vogue'un kapağında yeni görünümünü sergileyerek okuyucuları şaşırttı.

Şu sıralar Broadway'de "The Picture of Dorian Gray" oyununda 26 farklı rolü üstlenen 37 yaşındaki Succession yıldızı, birkaç şık ve rahat kombinle poz verirken görünümüyle göz kamaştırdı.

Genellikle cesur kırmızı ruj ve pembe yanaklarla dikkat çeken ve kızıl saçlarını öne çıkaran Sarah, bu defa daha sade ve bronz bir görünüm tercih etti.

Sarah, stresli tek kadınlı performanslarını yönetmenin zorluklarından ve eşi Dave Lawson ile ilk çocuklarını büyütme sürecinden nasıl başa çıktığını anlattı.

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Sarah çocuk baktığı döneme dair, "Kadınların gerçekten harika olduklarını düşünüyorum ve o dönemde bazen sadece şunu diyebiliyorsunuz, 'Evet, bu yapılması gereken şey. Çocuğumun yiyeceğe ihtiyacı var ve bunu ona ben vereceğim,'" dedi.

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Başarılı oyuncu konuşmasının devamında, "Her şeyi yapabileceğinizi varsayıyorsunuz. Ayrıca içinizdeki feminist, işin anne olmanıza engel olmaması gerektiğini, ya da anne olmanın iş yapmanıza engel olmaması gerektiğini söylüyor," diye ekledi.

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