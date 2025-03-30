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Mısır'da peynir markasının reklamında oynadı! Can Yaman 1 milyon dolar kazandı

Türkiye'yi terk edip kariyerine İtalya'da devam etme kararı alan Can Yaman Mısır'da bir peynir markasının yüzü oldu. Can Yaman'ın reklam için aldığı ücret ise dudak uçuklattı.

Mısır'da peynir markasının reklamında oynadı! Can Yaman 1 milyon dolar kazandı
Kubra Akalın

Erkenci Kuş ile büyük bir çıkış yakalayan Can Yaman, uzun zamandır hayatına yurt dışında devam ediyor. Yaşamı gibi kariyerini de İtalya'da sürdüren Can Yaman, son olarak Mısır'da bir peynir markasının reklam yüzü oldu.

Reklam filmindeki hali sosyal medyada viral olan Can Yaman'ın oynadığı peynir reklamı sonrası markanın ürünlerinin satış rekorları kırdığı öne sürüldü.

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PARAYA PARA DEMİYOR

Can Yaman'ın bu reklam anlaşmasından yaklaşık 1 milyon dolar aldığı da iddia edildi. Yaman, firmayla yaptığı sözleşme gereği birkaç reklam filmi daha çekecek.

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Öte yandan Yaman, geçtiğimiz sene 11 milyon takipçisi olan Instagram hesabını kapatmıştı. Daha sonra sıfırdan hesap açan Yaman'ın kullanıcı profili, kısa süre içerisinde 200 binin üzerinde takipçiye ulaşmıştı.

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Can Yaman
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