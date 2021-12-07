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Göndermesi olay olmuştu! Çağlar Ertuğrul'a Tamer Karadağlı'dan yanıt geldi

07.12.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Tamer Karadağlı'nın ödül takdimi sırasında Nihal Yalçın ile yaşadığı olaya göndermede bulunan Çağlar Ertuğrul'a Karadağlı'dan yanıt geldi. Teşkilat dizisinin yıldızı Çağlar Ertuğrul'un törendeki sözleri Altın Kelebek'te geceye damgasını vurmuştu.

47'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede En İyi Erkek Oyuncu ödülü, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki performansıyla Çağlar Ertuğrul'a gitti. Genç oyuncu konuşmasında Altın Portakal ödül törenindeki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan polemiğe de bir gönderme yaptı.

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ÜNLÜ OYUNCUDAN TAMER KARADAĞLI GÖNDERMESİ

Ödülü almasının ardından teşekkür konuşması yapan Çağlar Ertuğrul, Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya da göndermede bulundu. Konuşması esnasında bir anda dönerek arkasını kontrol eden Ertuğrul, herkesi şaşırtırken "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda" ifadelerini kullandı. O sırada sunucu Cem Davran ise "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" yorumunda bulundu.

"ESPRİ YAPMIŞ ÇOCUKCAĞIZ"

Tüm bu yaşananların ardından ne diyeceği merak konusu olan Tamer Karadağlı'dan ilk açıklama geldi. Sabah'ta yer alan habere göre Karadağlı, "Espri yapmış çocukcağız. Ben çok büyütmüyorum. Bir alınganlık söz konusu değil." dedi.

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Çağlar Ertuğrul Tamer Karadağlı
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