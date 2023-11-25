GÖNÜL DAĞI 115. BÖLÜM FULL İZLE! TRT 1 Gönül Dağı kaçta başlıyor, bugün var mı? TRT yayın akışı

Gönül Dağı son bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, bu akşamki bölümde izleyicileri oldukça duygulandıracağa benziyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Veysel kızına bakarken evde yangın çıkmış ve zorlu anlar yaşanmıştı. İşte Gönül Dağı 115. bölüm izle ekranı ve TRT 1 yayın akışı
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam 115. bölümü ile ekrana gelecek. Taner, Veysel ve Ramazan'ın başından geçen olayların anlatıldığı dizi saat 20.00'de başlayacak.
Taner, Selma ile ilgili ilişkilerini etkileyecek bir karar verir. Taner cesaretini toplayabilecek midir? Taner ve Ramazan, Veysel için bir icat yapmaya karar verirler. Amcaoğulları ne yapacaktır? Asuman, Ramazan'ın kitabını yarışmaya yollar. Yarışmaya gitmek için yola koyulan ekibin başına aksilikler gelir. Yarışma nasıl sonuçlanacaktır? Rıfat ayağı için tedaviye başlayacaktır. Rıfat tekrar eskisi gibi olacak mıdır?
Bacağında bir his farkeden Veysel, bu güzel haberi ailesiyle paylaşır. Tüm ailede bayram havası yaşanır. Kenan, kardeşinin tedavisiyle ilgili araştırmalara başlar. Tetkikler yapılır. Veysel'in ameliyata ihtiyacı vardır. Ancak onu ameliyat edecek doktorlar çok yoğundur ve ameliyat için vakitleri yoktur. Veysel'in ameliyatını yapacak doktor bulunabilecek mi? Taner, çok sevdiği Selma Öğretmen için onun çok beğeneceği bir hediye hazırlar. Taner, Öğretmenler Günü'nde sevdiğine vereceği bu hediye için yine bir icada imza atmıştır.
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Beni Böyle Sev
08:30 Kod Adı Kırlangıç
11:20 Kendi Düşen Ağlamaz
14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Sen Türkülerini Söyle
04:50 Kod Adı Kırlangıç
06:00 Kapanış