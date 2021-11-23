MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Gönül Dağı dizisi oyuncusu Halil İbrahim Kalaycıoğlu'ndan aşı çağrısı

Gönül Dağı dizisi oyuncusu Halil İbrahim Kalaycıoğlu'ndan aşı çağrısı

23.11.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisi oyuncularından Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Kovid - 19 ile mücadelede vatandaşlara aşı olunması çağrısında bulundu.

Gönül Dağı dizisi oyuncusu Halil İbrahim Kalaycıoğlu'ndan aşı çağrısı

TRT1'in gün birincisi dizisi Gönül Dağı'nın oyuncularından Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Kovid-19 ile mücadele amacıyla vatandaşlara aşı çağrısında bulundu. Kalaycıoğlu, AA muhabirine, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinde çeşitli sorunların yaşandığını ancak aşılanmadaki artışla bunların giderek azaldığını söyledi.

Kovid-19 sürecinin daha az kayıpla aşılmasında aşının önemine işaret eden Kalaycıoğlu, "Bu halimize bin şükür diyorum. Daha beteri de olabilirdi. Daha beter günler de gördük. Bu günler yine de güzel günler. Aşılarımızı olmamız lazım. Şu anda koronavirüsten dolayı vefat edenler, aşısız olan vatandaşlarımız. Yani yüzde 90'ı aşısız olanlar. Onun için lütfen aşılarımızı olalım, dikkat edelim." dedi.

thumbs_b_c_05256c643fa5322391c173d1d74ce5cf

TRT'YE ÖVGÜ

Kalaycıoğlu, TRT'nin önemli projeleri hayata geçirdiğini, özellikle dizilerinin çok beğenildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"TRT, örf ve adetlerimize son derece dikkat ediyor. TRT, gelenek göreneklerimizi mümkün olduğu kadar yaşatıyor. Şu anda Gönül Dağı dizimiz, ailenin seyredebileceği, gelenek göreneklerimize dikkat ettiği için haftalık reyting rekoru en yüksek dizi. Haftanın birincisi olarak gidiyor. Ben de orada olmaktan gurur ve onur duyuyorum."

Hastanede tedavisi süren oyuncu Kadir İnanır'a geçmiş olsun dileklerini ileten Kalaycıoğlu, "O bizim büyüğümüz, ağabeyimiz. Türk sinemasına büyük emekleri geçen bir ağabeyimiz. Allah'tan şifalar diliyorum. O neler atlatmadı, bunu da atlatır." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur
Canan Ergüder kanseri yendi! 'Oğlum'la geri dönüyorCanan Ergüder kanseri yendi! 'Oğlum'la geri dönüyor
Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Kullanabilmek için arabaya bile binmiyor! "Üçüncü evladım oldu"

Kullanabilmek için arabaya bile binmiyor! "Üçüncü evladım oldu"

Su dolarla, nikah ücreti 100 bin TL!

Su dolarla, nikah ücreti 100 bin TL!

46 kişi yanarak can verdi

46 kişi yanarak can verdi

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

Beni bırakın anneme bakın

Beni bırakın anneme bakın

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.