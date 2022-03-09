Gönül Dağı dizisinden üzen haber! Sevilen oyuncu diziye veda ediyor

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı dizisinden üzücü bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, önümüzdeki bölümlerde Gönül Dağı dizisinde bir ayrılık yaşanacağını öne sürdü.
Gazeteci Birsen Altuntaş, Gönül Dağı'nda Mezarcı İlyas'ın kızı Asya'yı canlandıran güzel manken Buse Orcan'ın diziye veda edeceğini belirtti. Önümüzdeki hafta projeden ayrılması beklenen Buse Orcan, Miss Turkey finalistleri arasında yer almıştı.
Gönül Dağı dizisiyle oyunculuğa adım atan 20 yaşındaki Buse Orcan, Başakşehir Üniversitesi'nde Lojistik bölümünü okuyor.
Buse Orcan, şan ve oyunculuk dersleri de alıyor.
Sosyal medyada epey aktif olan Buse Orcan, dizideki halinden bambaşka bir imaj çizerek, Gönül Dağı izleyicisini şaşırtmıştı.
Gönül Dağı dizisi kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya, Sevilay Gültekin ve Ecem Özkaya gibi isimler yer alıyor.
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