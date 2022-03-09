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Gönül Dağı dizisinden üzen haber! Sevilen oyuncu diziye veda ediyor

09.03.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Gülsim Ali ve Berk Atan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alıyor. Gönül Dağı'nın yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini Ali Asaf Elmas üstleniyor. TRT 1'in iddialı dizisi Gönül Dağı'ndan üzen haber geldi.

Gönül Dağı dizisinden üzen haber! Sevilen oyuncu diziye veda ediyor

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı dizisinden üzücü bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, önümüzdeki bölümlerde Gönül Dağı dizisinde bir ayrılık yaşanacağını öne sürdü.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Gönül Dağı'nda Mezarcı İlyas'ın kızı Asya'yı canlandıran güzel manken Buse Orcan'ın diziye veda edeceğini belirtti. Önümüzdeki hafta projeden ayrılması beklenen Buse Orcan, Miss Turkey finalistleri arasında yer almıştı.

Gönül Dağı dizisinde üzen haber! Sevilen oyuncu diziye veda ediyor

Gönül Dağı dizisiyle oyunculuğa adım atan 20 yaşındaki Buse Orcan, Başakşehir Üniversitesi'nde Lojistik bölümünü okuyor.

Gönül Dağı dizisinde üzen haber! Sevilen oyuncu diziye veda ediyor

Buse Orcan, şan ve oyunculuk dersleri de alıyor.

Gönül Dağı dizisinde üzen haber! Sevilen oyuncu diziye veda ediyor

Sosyal medyada epey aktif olan Buse Orcan, dizideki halinden bambaşka bir imaj çizerek, Gönül Dağı izleyicisini şaşırtmıştı.

Gönül Dağı dizisinde üzen haber! Sevilen oyuncu diziye veda ediyor

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Gönül Dağı dizisi kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya, Sevilay Gültekin ve Ecem Özkaya gibi isimler yer alıyor.

Gönül Dağı dizisinde üzen haber! Sevilen oyuncu diziye veda ediyor

Gönül Dağı dizisinde üzen haber! Sevilen oyuncu diziye veda ediyor


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi Berk Atan Gülsim Ali
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