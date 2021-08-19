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Gönül Dağı dizisine bomba transfer! Savaşçı’nın yıldız ismiyle el sıkışıldı

19.08.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1’in gönüllere taht kuran Gönül Dağı dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı. İkinci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Gönül Dağı’na, Savaşçı dizisinde rol Serkan Kuru dahil oldu.

Gönül Dağı dizisine bomba transfer! Savaşçı’nın yıldız ismiyle el sıkışıldı

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, çok başarılı bir sezon geçirmiş ve cumartesi akşamlarına damga vurmuştu.

Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın başrollerinde yer aldığı ve cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşmak için gün sayan Gönül Dağı dizisi, önümüzdeki günlerde sete çıkıyor.

Çekimlerini Eskişehir'de sürdüren ve 31. bölümüyle yeni sezonu açmayı planlayan Gönül Dağı, oyuncu kadrosunu güçlendiriyor.

SERKAN KURU GÖNÜL DAĞI'NDA

  1. bölümüyle yine renkli sahnelere ev sahipliği yapacak olan dizinin yeni oyuncuları, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gönül Dağı dizisinin kadrosuna Serkan Kuru katıldı.

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Son olarak 2019-2020 sezonunda Savaşçı dizisinde Ali Çekiç karakterine hayat veren başarılı oyuncu, dizide Doktor Kenan karakterine hayat verecek.

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Gönül Dağı dizisi Savaşçı dizisi
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