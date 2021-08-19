Gönül Dağı dizisine bomba transfer! Savaşçı’nın yıldız ismiyle el sıkışıldı

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, çok başarılı bir sezon geçirmiş ve cumartesi akşamlarına damga vurmuştu.
Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın başrollerinde yer aldığı ve cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşmak için gün sayan Gönül Dağı dizisi, önümüzdeki günlerde sete çıkıyor.
Çekimlerini Eskişehir'de sürdüren ve 31. bölümüyle yeni sezonu açmayı planlayan Gönül Dağı, oyuncu kadrosunu güçlendiriyor.
Son olarak 2019-2020 sezonunda Savaşçı dizisinde Ali Çekiç karakterine hayat veren başarılı oyuncu, dizide Doktor Kenan karakterine hayat verecek.
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