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Gönül Dağı finali gündemde! Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali veda etti!

29.05.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı'nın finali sosyal medyayı salladı. Dizinin başrol oyuncusu Gülsim Ali diziye veda etti. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali diziyi neden bıraktığına dair bir açıklama yaptı. Gülsim Ali final sonrası bir paylaşım yaparak "Güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum" dedi.

Gönül Dağı finali gündemde! Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali veda etti!

Son dönemlerin reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi sezon finali ile izleyenlerin yüreğini paramparça etti. Başrol karakteri Dilek'in ölümüyle herkes gözyaşlarına boğuldu. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin diziden ayrılacağı iddiası sonrası final sahnesi gündem oldu.

Gülsim Ali, senaryoda hikayesinin azalması ve Seferihisar'da çekilen setin kendisini çok yorması sebebiyle ayrılacağı iddialarını yalanlayarak "Sadece hikayem bitti" dedi.

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Berk Atan ile başrolü paylaşan Gülsim Ali final sonrası veda paylaşımı yaptı. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali paylaşımında şunları yazdı:

"Hoşçakal öğretmen kızı, hoşçakal çiçek kızım… Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim, bir gün bir senaryo geldi adı Gönül Dağı. İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim, ve öyle de oldu. İyi ki de olmuş çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz. İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu.

GERİDE KOSKOCA BİR AİLE BIRAKTI

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Dilek nereye ait olduğunu bilmiyordu, annesinden başka kimsesi yoktu, şimdiyse geride koskoca bir aile bıraktı. O, görevini tamamladı ve bu güzel “Anadolu Masalın’dan” göçtü. Beni böylesine sevdiğiniz, desteklediğiniz ve hep hayal ettiğim gibi ailenizden biri olarak gördüğünüz için size minnettarım.

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Canım ekibim, sizler de iyi ki varsınız; prodüksiyon, reji, kamera grubu, hazırlık ve diğer güzel kalpli tüm çalışma arkadaşlarım,umarım yollarımız tekrar kesişir, hepinizin ismi aklımdan geçiyor şu an, ama yazsam buraya sığdıramam. Siz kendinizi biliyorsunuz, yaptığınız her şey için, her zaman yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim."

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Gülsim Ali
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