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Gönül Dağı Muammer ayrıldı mı, öldü mü? Ali Düşenkalkar Gönül Dağı dizisinden ayrıldı mı? Gözyaşları sel oldu!

02.12.2023 22:42 | Son Güncelleme:
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Gönül Dağı Muammer ayrıldı mı yoksa diziye devam mı edecek merak edildi. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı heyecanlı bir bölümle ekrana geldi. Ali Düşenkalkar'ın canlandırdığı Düğüncü Muammer karakteri dizinin izleyicilerini adeta yasa boğdu. Peki, Gönül Dağı Muammer ayrıldı mı, öldü mü? Ali Düşenkalkar Gönül Dağı dizisinden ayrıldı mı? Gözyaşları sel oldu!

Ali Düşenkalkar Gönül Dağı dizisideki Düğüncü Muammer karakteriyle büyük beğeni topladı. 4 sezondur devam eden dizide Veysel'in babası Muammer'i canlandıran Ali Düşenkalkar'ın son sahnesi olay oldu. Kalp krizi geçiren Muammer'in sonu merak edildi. İşte Ali Düşenkalkar'ın canlandırdığı Gönül Dağı Muammer ile ilgili detaylar...

GÖNÜL DAĞI MUAMMER AYRILDI MI, ÖLDÜ MÜ?

Gönül Dağı dizisi acıklı bir bölüm ile ekrana geldi. Dizide Veysel'in babası Muammer'i canlandıran Ali Düşenkalkar'ın geçtiğimiz günlerde projeden ayrılacağı açıklanmıştı.

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Cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımı olan Gönül Dağı dizisinde Düğüncü Muammer'in hikayesi sona erdi. Usta oyuncu Ali Düşenkalkar dizide kalp kriz geçirerek vefat etti. Düğüncü Muammer Gönül Dağı'ndan bu akşamki bölüm ile ayrılmış oldu.

ALİ DÜŞENKALKAR KİMDİR, NEDEN AYRILDI?

Ali Düşenkalkar, Gönül Dağı dizisinden senaryo gereği ayrıldı. Dizinin yapımcısı Necati Akpınar, oyuncunun diziden ayrılma nedenini şöyle açıkladı: “Ali Düşenkalkar, Gönül Dağı dizisinde Muammer karakteriyle çok güzel bir iş çıkardı. Ancak, senaryoda Muammer karakterinin hikayesi bitti. Biz de Ali Bey’e teşekkür ederek, yeni projelerde görüşmek üzere vedalaştık. Ali Bey’in diziden ayrılmasıyla ilgili başka bir sebep yoktur.”

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Ali Düşenkalkar, 1961 yılında Lefkoşa'da doğmuş Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan 1983'te mezun olmuştur.

Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosunda çalışmaya başlamış olan Ali Düşenkalkar, 38 oyunda oyuncu, yönetmen ve yardımcı yönetmenlik yapmıştır. Beş bin saatten fazla film, dizi film ve çizgi film; arkası yarın radyo tiyatrosu ve belgesel seslendirmiştir.

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Atatürk'ün Söylev'ini çok uzun yıllardır saydam görüntü eşliğinde kuruluşlara, topluluklara ve okullara sunmaktadır. Fonetik, drama ve diksiyon gibi konularda dersler veren Ali Düşenkalkar, halen İstanbul Devlet Tiyatrolarında çalışıyor.

Evli ve bir çocuk babasıdır.
Munis Düşenkalkar'ın ağabeyidir.
V for Vendetta'nın baş karakteri V'yi Türkçe seslendirmiştir.


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