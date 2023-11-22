Gönül Dağı'nda beklenmedik ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisi 4. sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her bölümüyle büyük yankı uyandıran dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Ferdi Sancar ve Ali Düşenkalkar'ın kadrosunda yer aldığı Gönül Dağı dizisinde başrol oyuncunun projeye veda edeceği ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberin göre; dizide Muammer rolünü oynayan Ali Düşenkalkar, senaryodaki hikayesi bittiği için 116. bölüm itibariyle diziden ayrılacak. Ali Düşenkalkar, kadrodan ayrıldıktan sonra yeni projelere bakacak.





