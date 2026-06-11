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Yeniden hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses'i AK Partili vekil ziyaret etti: Son hali ortaya çıktı

Geçirdiği ameliyatın ardından fizik tedavi sürecine devam eden İbrahim Tatlıses'i, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati hastanede ziyaret etti. Tatlıses'in son hali ortaya çıktı.

Yeniden hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses'i AK Partili vekil ziyaret etti: Son hali ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve safra kesesinden ameliyat olmuştu. Tatlıses, 22 Nisan'da hastaneden taburcu oldu.

Geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldığına dair haberlerle gündeme gelen İbrahim Tatlıses, paylaştığı video ile 'iyiyim' mesajı vermişti.

Yeniden hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses i AK Partili vekil ziyaret etti: Son hali ortaya çıktı 1

'FİZİK TEDAVİ PROGRAMINA BAŞLADIM'

Tatlıses paylaşımında, "Allah'a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Ancak bildiğiniz gibi geçirdiğim ameliyat sonrasında bir süre hareketsiz kalmak zorunda kaldım. Bu süreçte kaslarımda güç kaybı ve bazı zayıflamalar meydana geldi. Doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda, sağlığıma daha da kavuşmak ve günlük hayatıma daha güçlü devam edebilmek için kendi isteğim ve rızamla fizik tedavi programına başladım. Bazı haberlerde yer aldığı gibi hastaneye acil bir durum nedeniyle kaldırılmış ya da tedavi altına alınmış değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Yeniden hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses i AK Partili vekil ziyaret etti: Son hali ortaya çıktı 2

"KIYMETLİ ZİYARETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ünlü türkücüyü, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ziyaret etti.

Yeniden hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses i AK Partili vekil ziyaret etti: Son hali ortaya çıktı 3

Tatlıses o anları, "Sevgili Urfalı Bakanım Sayın Nureddin Nebati'ye kıymetli ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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