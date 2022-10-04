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Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali beyaz tulumuyla Instagram'ı salladı! 'Senin için kurşun yerim'

04.10.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'ndan ayrılarak sevenlerini üzen ünlü oyuncu Gülsim Ali, Instagram hesabından paylaştığı beyaz tulumlu pozlarıyla övgü yağmuruna tutuldu. Gülsim Ali'nin sade ve şık stiline, ünlü isimler de kayıtsız kalamadı.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali beyaz tulumuyla Instagram'ı salladı! 'Senin için kurşun yerim'

Geçtiğimiz sezon Gönül Dağı dizisine veda eden Gülsim Ali, dün gece Best of Rumeli Ödül töreninden paylaştığı beyaz tulumlu pozlarıyla büyük beğeni topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Gülsim Ali'yi, takipçileri övmeye doyamadı.

''BENİ BAYILTIYORSUN ÇİÇEĞİM''

Gülsim Ali'nin paylaşımına, şimdilerde Duy Beni dizisinde rol alan Helin Kandemir kalp emojisi bırakırken, ünlü oyuncu Aslıhan Güner ise ''Bu ara beni sürekli bayıltıyorsun çiçeğim'' yorumunu yaptı.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali beyaz tulumuyla Instagram'ı salladı! 'Senin için kurşun yerim'

Sosyal medya kullanıcıları, Ali'nin beyazlar içindeki pozlarına ''Senin için kurşun yerim'' ve ''Maşallah diyelim, göz değmesin'' gibi yorumlarda bulundu.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali beyaz tulumuyla Instagram'ı salladı! 'Senin için kurşun yerim'

Kadrosunda Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, 3 sezon boyunca TRT 1'in en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali beyaz tulumuyla Instagram'ı salladı! 'Senin için kurşun yerim'

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı 'Dilek' karakteriyle büyük bir üne kavuşan Gülsim Ali, geçtiğimiz sezon diziden ayrılarak, sevenlerini üzmüştü.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali beyaz tulumuyla Instagram'ı salladı! 'Senin için kurşun yerim'

Gülsim Ali'nin yerine gelen isim, Beren Saat'e benzerliğiyle dikkat çeken genç oyuncu Melis Sevinç oldu.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali beyaz tulumuyla Instagram'ı salladı! 'Senin için kurşun yerim'

Melis Sevinç, Gönül Dağı'nda Öğretmen Selma karakterine hayat veriyor.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali beyaz tulumuyla Instagram'ı salladı! 'Senin için kurşun yerim'

Bir süredir ekranlardan uzak olan Gülsim Ali'nin yeni projeleri, hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali beyaz tulumuyla Instagram'ı salladı! 'Senin için kurşun yerim'

Birçok büyük markadan reklam teklifi alan yıldız, en son Pakistanlı bir giyim firmasıyla anlaşmıştı.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali beyaz tulumuyla Instagram'ı salladı! 'Senin için kurşun yerim'

Özel hayatıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu, bir dönem kendisinden 23 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşamıştı.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali beyaz tulumuyla Instagram'ı salladı! 'Senin için kurşun yerim'

Yüzleşme dizisinde tanışan ikilinin arkadaşlığı, kısa sürede aşka dönüştü.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali beyaz tulumuyla Instagram'ı salladı! 'Senin için kurşun yerim'

İddiaya göre, Gülsim Ali'nin ailesi bu ilişkiye karşı çıktı ancak Gülsim Ali her şeye rağmen Durul Bazan ile olan birlikteliğine devam etti.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali beyaz tulumuyla Instagram'ı salladı! 'Senin için kurşun yerim'


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Berk Atan Gülsim Ali gönül dağı gönül ünlü oyuncu
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