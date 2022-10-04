Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali beyaz tulumuyla Instagram'ı salladı! 'Senin için kurşun yerim'

Geçtiğimiz sezon Gönül Dağı dizisine veda eden Gülsim Ali, dün gece Best of Rumeli Ödül töreninden paylaştığı beyaz tulumlu pozlarıyla büyük beğeni topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Gülsim Ali'yi, takipçileri övmeye doyamadı.

''BENİ BAYILTIYORSUN ÇİÇEĞİM''

Gülsim Ali'nin paylaşımına, şimdilerde Duy Beni dizisinde rol alan Helin Kandemir kalp emojisi bırakırken, ünlü oyuncu Aslıhan Güner ise ''Bu ara beni sürekli bayıltıyorsun çiçeğim'' yorumunu yaptı.

Sosyal medya kullanıcıları, Ali'nin beyazlar içindeki pozlarına ''Senin için kurşun yerim'' ve ''Maşallah diyelim, göz değmesin'' gibi yorumlarda bulundu.

Kadrosunda Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, 3 sezon boyunca TRT 1'in en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı 'Dilek' karakteriyle büyük bir üne kavuşan Gülsim Ali, geçtiğimiz sezon diziden ayrılarak, sevenlerini üzmüştü.

Gülsim Ali'nin yerine gelen isim, Beren Saat'e benzerliğiyle dikkat çeken genç oyuncu Melis Sevinç oldu.

Melis Sevinç, Gönül Dağı'nda Öğretmen Selma karakterine hayat veriyor.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Gülsim Ali'nin yeni projeleri, hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Birçok büyük markadan reklam teklifi alan yıldız, en son Pakistanlı bir giyim firmasıyla anlaşmıştı.

Özel hayatıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu, bir dönem kendisinden 23 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşamıştı.

Yüzleşme dizisinde tanışan ikilinin arkadaşlığı, kısa sürede aşka dönüştü.

İddiaya göre, Gülsim Ali'nin ailesi bu ilişkiye karşı çıktı ancak Gülsim Ali her şeye rağmen Durul Bazan ile olan birlikteliğine devam etti.



