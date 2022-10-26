Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali mini etekli pozuyla takipçilerini büyüledi

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği 'Dilek' karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Gülsim Ali, mini etekli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncu, paylaşımına ''Pembelenme zamanı'' notunu düştü.

Gülsim Ali'nin sokak stiline ''Pembe, gönlüm sende'', ''Beni benden aldın'' ve ''Oyuncak bebek gibi olmuşsun'' tarzında yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Gülsim Ali, beyaz tulumuyla da ilgi odağı olmuştu.

Gönül Dağı dizisine veda ederek izleyicileri yasa boğan Gülsim Ali'nin Kral Kayderse dizisi ile ekrana döneceği konuşuluyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un da rol alacağı öne sürüldü.

Ünü sınırları aşan Gülsim Ali, Pakistanlı bir giyim markasının da reklam yüzü.

Gülsim Ali daha önce Payitaht Abdülhamid, Diriliş Ertuğrul ve Yüzleşme gibi yapımlarda rol almıştı.

Özel yaşamıyla da merak uyandıran Gülsim Ali, bir dönem kendisinden 23 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşamıştı.

Gülsim Ali'nin Bulgaristan'da yaşayan ailesinin, bu beraberliğe izin vermediği öne sürülmüştü.



