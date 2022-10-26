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Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali mini etekli pozuyla takipçilerini büyüledi

26.10.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in iddialı dizisi Gönül Dağı'ndan ayrılarak sevenlerini üzen Gülsim Ali, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Gülsim Ali, Instagram hesabından paylaştığı siyah etekli pozuyla takipçilerinden tam puan aldı.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali mini etekli pozuyla takipçilerini büyüledi

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği 'Dilek' karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Gülsim Ali, mini etekli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncu, paylaşımına ''Pembelenme zamanı'' notunu düştü.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali mini etekli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu

Gülsim Ali'nin sokak stiline ''Pembe, gönlüm sende'', ''Beni benden aldın'' ve ''Oyuncak bebek gibi olmuşsun'' tarzında yorumlar yapıldı.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali mini etekli pozuyla takipçilerini büyüledi

Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Gülsim Ali, beyaz tulumuyla da ilgi odağı olmuştu.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali mini etekli pozuyla takipçilerini büyüledi

Gönül Dağı dizisine veda ederek izleyicileri yasa boğan Gülsim Ali'nin Kral Kayderse dizisi ile ekrana döneceği konuşuluyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un da rol alacağı öne sürüldü.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali mini etekli pozuyla takipçilerini büyüledi

Ünü sınırları aşan Gülsim Ali, Pakistanlı bir giyim markasının da reklam yüzü.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali mini etekli pozuyla takipçilerini büyüledi

Gülsim Ali daha önce Payitaht Abdülhamid, Diriliş Ertuğrul ve Yüzleşme gibi yapımlarda rol almıştı.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali mini etekli pozuyla takipçilerini büyüledi

Özel yaşamıyla da merak uyandıran Gülsim Ali, bir dönem kendisinden 23 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşamıştı.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali mini etekli pozuyla takipçilerini büyüledi

Gülsim Ali'nin Bulgaristan'da yaşayan ailesinin, bu beraberliğe izin vermediği öne sürülmüştü.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali mini etekli pozuyla takipçilerini büyüledi

Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali mini etekli pozuyla takipçilerini büyüledi


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Gülsim Ali gönül dağı gönül karakteri

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