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  4. Gönül Dağı'ndan ayrılmıştı! Eser Eyüboğlu'an şaşırtan karar

Gönül Dağı'ndan ayrılmıştı! Eser Eyüboğlu'an şaşırtan karar

01.08.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülsim Ali ve Berk Atan'ın başrolünde oynadığı Gönül Dağı dizisinde şaşırtan bir karar alındı. Final bölümünde Gülsim Ali'nin de veda ettiği diziye Eser Eyüboğlu geri dönme kararı aldı. Eskişehir Sivrihisar’da çekilen projenin Gülsim Ali yerine gelen yeni kadın oyuncusu da ilerleyen bölümlerde belli olacak.

Gönül Dağı'ndan ayrılmıştı! Eser Eyüboğlu'an şaşırtan karar

Gönül Dağı dizisi sezon finalinde başrol oyuncusu Gülsim Ali ayrılık kararı almış ve dizinin sevenleri "Dizi kan kaybediyor" yorumlarında bulunmuştu. TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda yeni sezon için bomba bir karar alındı. Diziden ayrılan oyunculardan Eser Eyüboğlu projeye geri dönme kararı aldı.

SAHNE PROGRAMLARI İÇİN AYRILMIŞTI

TRT’nin cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi Gönül Dağı’nda Selami Ferses’e hayat veren Eser Eyüboğlu ayrılmıştı. Sahne programlarına da ağırlık vermek isteyen Eyüboğlu’nun ajansı da oyuncunun yeni projeler için müsait olduğunu ilan etmişti. Ancak taraflar arasında yeni bir gelişme oldu. Eser Eyüboğlu tekrar “Gönül Dağı”na dönme kararı aldı ve bu yeni gelişmeyi “Gönül Dağı’nı özleyenler ellerini kaldırsın! Yeni sezonda görüşmek üzere…” mesajıyla sosyal medya sayfasından yayınladı.

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GÜLSİM ALİ YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLMADI

Eskişehir Sivrihisar’da çekilen projenin yeni kadın oyuncusu da ilerleyen bölümlerde belli olacak. Dizinin 66. bölümünün çekimleri ağustos ayının ortasında başlayacak.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Gülsim Ali eser eyüboğlu gönül dağı
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