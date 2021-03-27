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Gönül Dağı neden yok? Gönül Dağı final mi yaptı?

27.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1’nin sevilen dizisi Gönül Dağı, ile ilgili şoke eden biri gelişme yaşandı. Her hafta cumartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından olan Gönül Dağı’nın 22. yeni bölümü yayınlanmayacak. Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm tarihi ile ilgili de açıklama yapıldı.

Gönül Dağı neden yok? Gönül Dağı final mi yaptı?

Gönül Dağı’nın son bölümünde; Dilek ile Taner, Dilek’in babasından bir iz bulmak için yolculuğa çıkar. Yolculukta karşılaştıkları sürpriz iz onları şoke eder. Heyecan tufanının üst seviyelerde olduğu Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yerine bu hafta Millî maç yayınlanacak…

GÖNÜL DAĞI NEDEN YOK?

TRT ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Gönül Dağı’nın yeni bölümü, 27 Mart Cumartesi günü yayınlanmayacak. Gönül Dağı dizisinin yerine Norveç-Türkiye maçı yayınlanacak.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü de 3 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Gönül Dağı neden yok? Gönül Dağı final mi yaptı?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜ

Gönül Dağı’nın 20 Mart Cumartesi akşamı yayınlanan 21. bölümünde; Dilek ile Taner, Gönül Dağı’na doğru bir yolculuğa çıkar. Dilek’in babasından bir iz bulmak için çıktıkları yolculukta karşı karşıya kaldıkları beklenmeyen iz, Dilek’i nasıl etkiliyor.

Hâlâ annesiyle konuşamayan Taner, kararsız bir anındayken genç bir çocuk atölyeye geliyor. Yürüme engeli bulunan annesi için bir icat geliştirmeye çalışan genç, kuzenlerinden yardım ister. Taner, genç adamın annesiyle olan ilişkisini görünce etkileniyor ve Halime’yle konuşmaya karar veriyor.

Sefer ve Zahide, düğün hazırlıklarına başlar… Zahide için her şey yolunda ilerlerken, Fikret’in açtığı velayet davasıyla sarsılır. Bunu Sefer’den saklayan Zahide, bir çözüm aramaktadır. Zor bir durumla karşı karşıya olduğunu anlayan Zahide ne yapacağını bilemez…

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU

“Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek televizyona uyarlanan Gönül Dağı dizisinin başrollerinde Gülsüm Ali İlhan ile Berk Atan yer alıyor. Bozkırın ortasında kurulu şirin bir kasabada yaşamını sürdüren sevecen, sıcakkanlı Anadolu insanının öyküsünü konu ediniyor.

Gelenekleri, efsaneleri, kentlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesidir...

Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı...


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TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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