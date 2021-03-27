Gönül Dağı neden yok? Gönül Dağı final mi yaptı?

Gönül Dağı’nın son bölümünde; Dilek ile Taner, Dilek’in babasından bir iz bulmak için yolculuğa çıkar. Yolculukta karşılaştıkları sürpriz iz onları şoke eder. Heyecan tufanının üst seviyelerde olduğu Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yerine bu hafta Millî maç yayınlanacak…

GÖNÜL DAĞI NEDEN YOK?

TRT ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Gönül Dağı’nın yeni bölümü, 27 Mart Cumartesi günü yayınlanmayacak. Gönül Dağı dizisinin yerine Norveç-Türkiye maçı yayınlanacak.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü de 3 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜ

Gönül Dağı’nın 20 Mart Cumartesi akşamı yayınlanan 21. bölümünde; Dilek ile Taner, Gönül Dağı’na doğru bir yolculuğa çıkar. Dilek’in babasından bir iz bulmak için çıktıkları yolculukta karşı karşıya kaldıkları beklenmeyen iz, Dilek’i nasıl etkiliyor.

Hâlâ annesiyle konuşamayan Taner, kararsız bir anındayken genç bir çocuk atölyeye geliyor. Yürüme engeli bulunan annesi için bir icat geliştirmeye çalışan genç, kuzenlerinden yardım ister. Taner, genç adamın annesiyle olan ilişkisini görünce etkileniyor ve Halime’yle konuşmaya karar veriyor.