Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı konusu nedir?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümü ile her hafta evlerinize konuk oluyor. Usta oyuncu kadrosu ve insanı hemen etkisi altına alan Anadolu hikayesi ile Gönül Dağı izleyicinin sevdiği yapımlar arasında yer alıyor. Gönül Dağı dizisine dair pek çok soru soruluyor. Onlardan biri de Gönül Dağı'nın nerede çekildiği. İşte Gönül Dağı dizisi hakkında sorulan soruların ayrıntılı cevapları haberimizde yer alır...

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı dizisi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Dizide görünen Gedelli köyü, günümüzde Niğde ilinin Ulukışla ilçesine bağlıdır. Senaryoda geçen Gedelli köyü, aslında dizinin çekimlerinin yapıldığı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesidir.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NEDİR?

Gönül Dağı bir bozkır bir Anadolu hikayesini anlatıyor. Kurak bozkırın ortasında yaşayan insanların hayalleri, hayal kırıklıkları, gelecek kaygıları ve tabii ki aşkları. Hepsi bu dizide...

Gönül Dağı insanı saran hikayesi ile izleyicini o Anadolu'nun içine sokuyor. Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi anlatılıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı, her hafta Cumartesi akşamları saat 20:00'da TRT ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Berk Atan (Taner)

Gülsim Ali İlhan (Dilek)

Yavuz Sepetçi (Ciritçi Abdullah)

Ege Aydan (Münir Başkan)

Semih Ertürk (Veysel)

Ecem Özkaya (Zahide)

Hazal Çağlar (Asuman)

Cihat Süvarioğlu (Ramazan)

Ferdi Sancar (Sefer)

Nazlı Pınar Kaya (Cemile)

Feyza Işık (Döndü)

Samet Arda Mercan (Erkan)

Ulviye Karaca (Gülsüm)

Gülhan Tekin (Günşıl)

Eser Eyüboğlu (Selami)

Şebnem Dilligil (Halime)

Erdal Cindoruk (Ağıtçı Hüseyin)

Ali Toptaş (İsmet)

Nihan Durukan Yapıcı (Kamuran)

Çiğdem Aygün (Keriman)

Ali Düşenkalkar (Düğüncü Muammer)

Nuri Gökaşan (Dişçi Musa)

Beril Karademir (Sedef)

Sercan İnceer (Seyfettin)

