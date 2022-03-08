Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'dan korkutan paylaşım! Hemen açıklama yaptı

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı 'Asuman' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Hazal Çağlar, sosyal medya hesabından paylaştığı ''son set günü'' yazılı pozuyla sevenlerini korkuttu.

Hazal Çağlar, Instagram hesabının Hikayeler kısmından ''Tatil öncesi son set günüme giriş yapıyorumdur'' notunu düştüğü bir pozunu paylaştı. Çağlar'ın paylaşımındaki ''Son set günü'' ifadesi kafaları karıştırdı.

Takipçilerinden gelen ''Diziden mi ayrılıyorsun?'' sorularına yanıt veren Hazal Çağlar, ''Az önce attığım fotoğraf yanlış anlaşılmış arkadaşlar. Diziden ayrılmıyorum, sadece tatile çıkıyorum'' şeklinde açıklama yapmak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Berk Atan ile sarmaş dolaş pozunu paylaşan Hazal Çağlar, samimi kareye ''Adam öldürüyorlar'' notunu düşmüştü.

Kendisinden 15 yaş büyük iş insanı Atilla Bingöl ile aşk yaşadığı öne sürülen Hazal Çağlar, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Hazal Çağlar, Aile Hükümeti filmiyle ekran macerasına adım.

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde rol alan Hazal Çağlar, dizide Ramazan'ın imkansız aşkı Asuman'ı canlandırıyor.



