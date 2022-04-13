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Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'dan yırtmaçlı poz! "İstanbul bozmuş bizim Asya'yı"

13.04.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asya karakteri ile ün kazanan Buse Orcan, senaryo gereği diziden ayrılmıştı. Sosyal medyada açık pozlarıyla dikkat çeken Buse Orcan bu defa yırtmaçlı poz verdi.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'dan yırtmaçlı poz! "İstanbul bozmuş bizim Asya'yı"

Gönül Dağı'nda Asya'sı Mezarcı İlyas'ın kızı rolünü canlandıran Buse Orcan sevilen diziyle yollarını ayırdı. 2002 doğumlu 20 yaşındaki Buse Orcan, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

BUSE ORCAN'DAN YIRTMAÇLI POZ

Buse Orcan, Best Model of Turkey 2018'i Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'dan yırtmaçlı poz!

Gönül Dağı'nın Asya'sı birçok markanın defilesinde yer aldı.
Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'dan yırtmaçlı poz!

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Buse Orcan, yırtmaçlı pozunu paylaştı.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'dan yırtmaçlı poz!

Gönül Dağı seyircileri o poza espirili bir dille, "İstanbul'a okuma yazmaya gönderdik İstanbul bozmuş bizim Asya'yı", "Bizim Asya Avrupalılara özenmiş" tarzında yorumlar yaptı.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'dan yırtmaçlı poz!

Bale, gitar ve piyanoya ilgi duyan Orcan, 1.77 metre boyundadır.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'dan yırtmaçlı poz!

Başakşehir Üniversitesi'nde Lojistik Yönetimi eğitimi aldı.
Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'dan yırtmaçlı poz!

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'dan yırtmaçlı poz!

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'dan yırtmaçlı poz!

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'dan yırtmaçlı poz!

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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