Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'dan yırtmaçlı poz! "İstanbul bozmuş bizim Asya'yı"

Gönül Dağı'nda Asya'sı Mezarcı İlyas'ın kızı rolünü canlandıran Buse Orcan sevilen diziyle yollarını ayırdı. 2002 doğumlu 20 yaşındaki Buse Orcan, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

BUSE ORCAN'DAN YIRTMAÇLI POZ

Buse Orcan, Best Model of Turkey 2018'i Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Gönül Dağı'nın Asya'sı birçok markanın defilesinde yer aldı.



Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Buse Orcan, yırtmaçlı pozunu paylaştı.

Gönül Dağı seyircileri o poza espirili bir dille, "İstanbul'a okuma yazmaya gönderdik İstanbul bozmuş bizim Asya'yı", "Bizim Asya Avrupalılara özenmiş" tarzında yorumlar yaptı.

Bale, gitar ve piyanoya ilgi duyan Orcan, 1.77 metre boyundadır.

Başakşehir Üniversitesi'nde Lojistik Yönetimi eğitimi aldı.







