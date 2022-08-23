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  4. Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya göğüs dekolteli poz verdi!

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya göğüs dekolteli poz verdi!

23.08.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nazlı Pınar Kaya, ekranların sevilen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisindeki Cemile rolüyle oyunculuk kariyerinde iyi bir çıkış yakaladı. Sosyal medya pozlarıyla da dikkat çeken oyuncu, dekolteli poz verdi.

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya göğüs dekolteli poz verdi!

Gönül Dağı dizisinin dikkat çeken oyuncularından biri olan Nazlı Pınar Kaya sosyal medyada da bir o kadar popüler... Instagram'da 187 bin takipçisi bulunan Nazlı Pınar Kaya, pozlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ!

Nazlı Pınar Kaya göğüs dekolteli pozuyla dikkat çekti.

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya göğüs dekolteli poz verdi!

O poza takipçilerinden, "Çiçekler içinde çiçek", "Çok güzel olmuşsun Nazlı abla" gibi yorumlar geldi.

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya göğüs dekolteli poz verdi!

1992 doğumlu Çiçekler içinde çiçek 30 yaşındadır.

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya göğüs dekolteli poz verdi!

Dizi, sinema ve tiyatro projelerinde yer aldı.

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya göğüs dekolteli poz verdi!

Küçük Gelin dizisinde Suna, Zümrüdüanka dizisinde Oya rolünü oynadı.

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya göğüs dekolteli poz verdi!

Son zamanlarda pozlarıyla ön plana çıkıyor.

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya göğüs dekolteli poz verdi!

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya göğüs dekolteli poz verdi!

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya göğüs dekolteli poz verdi!

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya göğüs dekolteli poz verdi!

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya göğüs dekolteli poz verdi!

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya göğüs dekolteli poz verdi!

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gönül dağı nazlı pınar kaya
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