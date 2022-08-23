Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya göğüs dekolteli poz verdi!

Gönül Dağı dizisinin dikkat çeken oyuncularından biri olan Nazlı Pınar Kaya sosyal medyada da bir o kadar popüler... Instagram'da 187 bin takipçisi bulunan Nazlı Pınar Kaya, pozlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ!

Nazlı Pınar Kaya göğüs dekolteli pozuyla dikkat çekti.

O poza takipçilerinden, "Çiçekler içinde çiçek", "Çok güzel olmuşsun Nazlı abla" gibi yorumlar geldi.

1992 doğumlu Çiçekler içinde çiçek 30 yaşındadır.

Dizi, sinema ve tiyatro projelerinde yer aldı.

Küçük Gelin dizisinde Suna, Zümrüdüanka dizisinde Oya rolünü oynadı.

Son zamanlarda pozlarıyla ön plana çıkıyor.





