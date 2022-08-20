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  4. Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya mini etekli poz verdi!

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya mini etekli poz verdi!

20.08.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Anadolu hikayesinin anlatıldığı Gönül Dağı dizisi, senaryosunun yanı sıra oyuncularıyla ön plana çıkmaya devam ediyor. Bu defa, dizide Cemile rolüne hayat veren Nazlı Pınar Kaya'nın sosyal medya pozu dikkat çekti.

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya mini etekli poz verdi!

Nazlı Pınar Kaya, reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinde, Veysel'in eşi Cemile rolüne hayat veriyor. Bu dizi ile oyunculuk kariyerini taçlandıran Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi görüyor.

MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

Nazlı Pınar Kaya sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya mini etekli poz verdi!

Mini etekli pozunu paylaşan Gönül Dağı oyuncusu, takipçilerinden tam not aldı.

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya mini etekli poz verdi!

Sosyal medyada 187 bin takipçisi bulunuyor.

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya mini etekli poz verdi!

1992 İstanbul doğumlu oyuncu 30 yaşındadır.

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya mini etekli poz verdi!

Gönül Dağı, Zümrüdüanka, Küçük Gelin, Hababam Sınıfı Yeniden gibi yapımlarda rol aldı.

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya mini etekli poz verdi!

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya mini etekli poz verdi!

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya mini etekli poz verdi!

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya mini etekli poz verdi!

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gönül dağı nazlı pınar kaya
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