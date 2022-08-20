Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya mini etekli poz verdi!

Nazlı Pınar Kaya, reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinde, Veysel'in eşi Cemile rolüne hayat veriyor. Bu dizi ile oyunculuk kariyerini taçlandıran Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi görüyor.

MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

Nazlı Pınar Kaya sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

Mini etekli pozunu paylaşan Gönül Dağı oyuncusu, takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medyada 187 bin takipçisi bulunuyor.

1992 İstanbul doğumlu oyuncu 30 yaşındadır.

Gönül Dağı, Zümrüdüanka, Küçük Gelin, Hababam Sınıfı Yeniden gibi yapımlarda rol aldı.





