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  4. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali derin dekoltesiyle dikkat çekti! Beğeni yağdı

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali derin dekoltesiyle dikkat çekti! Beğeni yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.07.2024 08:10
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Gönül Dağı ile geniş bir hayran kitlesi kazanan Gülsim Ali paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. 'Geçmişin Kokusu' filminde Görkem Sevindik başrolde yer alacak olan Gülsim Ali derin dekolteli tarzıyla dikkat çekti.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali derin dekoltesiyle dikkat çekti! Beğeni yağdı

Gönül Dağı dizisinden ayrılığıyla sevenlerini üzen ve son olarak TRT 1'de yayınlanan Al Sancak isimli dizide Nadia Ivanov karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor.

Güzel oyuncu başrolünü Görkem Sevindik‘le paylaşacağı “Geçmişin Kokusu” filmiyle fanlarını heyecanlandırmıştı.

Yoğun geçen yeni sezonda sık sık sette olan güzel isim son pozlarıyla dikkat çekti.

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Gülsim Ali son olarak mavi elbisesiyle pozlar verdi. Derin göğüs ve sırt dekoltesi tercih eden güzel oyuncu hayranlarından da tam not aldı.

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Oyuncunun bu tarzı bazı hayranlarını da şaşırttı. Oyuncuya "Çok iddialı", "Çok güzelsin", "İddialı ama güzel" yorumları geldi.

AŞK AÇIKLAMASI

TRT ekranlarında yayınlanan dizide canlandırdığı ‘Dilek’ karakteriyle hafızalara kazınan Gülsim Ali aşk hayatına dair konuşmuş ve “Herhangi bir kriterim yok. Bana ve mesleğime saygı duyan bir insan olsun yeter. Ben de aşık olmak istiyorum artık” demişti.

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