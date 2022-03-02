Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali merdivene uzanıp poz verdi! Güzelliği ülke sınırlarını aştı

TRT 1'in iddialı dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Dilek' karakteriyle kalpleri fetheden güzel oyuncu Gülsim Ali, merdiven pozlarıyla akılları baştan aldı. Ali'nin pozlarına, ''Maşallah'', ''Dupduru bir kadınsın'' ve ''Kalbim duracak'' gibi yorumlar yapıldı.

Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızı olan Gülsim Ali, 2012 yılında yayınlanan Son Yaz Balkanlar dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Bir dönem Hanım Köylü dizisindeki partneri Yusuf Çim ile aşk yaşayan Gülsim Ali, sonrasında Yüzleşme dizisindeki rol arkadaşı Durul Bazan ile birlikte oldu.

Durul Bazan'ın Gülsim Ali'den 23 yaş büyük olması, Ali'nin ailesini kızdırmıştı.

Şimdilerde özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan başarılı oyuncu, Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı 'Dilek' karakteriyle büyük beğeni topluyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Gülsim Ali'nin 2 milyona yakın takipçisi mevcut.



