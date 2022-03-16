Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin ablasına bakın! Benzerlikleri şoke etti

Gönül Dağı dizisindeki performansıyla sarsılmaz bir ün yakalayan güzel oyuncu Gülsim Ali, kameralar ardındaki yaşamıyla merak konusu oldu. Gülsim Ali, ablasına benzerliğiyle görenleri şaşkına çevirdi.
1995 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen Gülsim Ali, Bulgaristan'da düzenlenen bir süper model yarışmasında keşfedildi.
2012 yılında rol aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle oyunculuğa adım atan Gülsim Ali; Seddülbahir 32 Saat, Yüzleşme, Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.
Özel hayatıyla da gündeme gelen Gülsim Ali, kendisinden 23 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti.
Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızı olan Gülsim Ali'nin ablasını görenler şaşıp kaldı.
Gülsim Ali'nin ablası Almanya'da yaşıyor.
Sosyal medyada sık sık birlikte yer aldıkları karelerini paylaşan ikili, benzerlikleriyle görenleri şaşırtıyor.
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