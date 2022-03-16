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  4. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin ablasına bakın! Benzerlikleri şoke etti

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin ablasına bakın! Benzerlikleri şoke etti

16.03.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Dilek' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Gülsim Ali'nin yurt dışında yaşayan ablasını görenler şaşıp kaldı. Güzel oyuncunun ablasına olan benzerliği dikkat çekti.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin ablasına bakın! Benzerlikleri şoke etti

Gönül Dağı dizisindeki performansıyla sarsılmaz bir ün yakalayan güzel oyuncu Gülsim Ali, kameralar ardındaki yaşamıyla merak konusu oldu. Gülsim Ali, ablasına benzerliğiyle görenleri şaşkına çevirdi.

1995 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen Gülsim Ali, Bulgaristan'da düzenlenen bir süper model yarışmasında keşfedildi.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin ablasına bakın! Benzerlikleri şoke etti

2012 yılında rol aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle oyunculuğa adım atan Gülsim Ali; Seddülbahir 32 Saat, Yüzleşme, Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin ablasına bakın! Benzerlikleri şoke etti

Özel hayatıyla da gündeme gelen Gülsim Ali, kendisinden 23 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin ablasına bakın! Benzerlikleri şoke etti

Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızı olan Gülsim Ali'nin ablasını görenler şaşıp kaldı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin ablasına bakın! Benzerlikleri şoke etti

Gülsim Ali'nin ablası Almanya'da yaşıyor.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin ablasına bakın! Benzerlikleri şoke etti

Sosyal medyada sık sık birlikte yer aldıkları karelerini paylaşan ikili, benzerlikleriyle görenleri şaşırtıyor.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin ablasına bakın! Benzerlikleri şoke etti

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin ablasına bakın! Benzerlikleri şoke etti

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Berk Atan Gülsim Ali
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