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  4. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali tatil pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali tatil pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.08.2024 08:57
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Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ve büyük bir hayran kitlesi edinen Gülsim Ali son dönemde açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Instagram yasağını 'detoks' olarak yorumlayan ünlü oyuncu bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu. Şimdilerde tatilde olan ünlü isim tatil karelerini peş peşe paylaştı.

MYNET-Gülsüm Ali İlhan, "Gönül Dağı" dizisinde hayat verdiği 'Dilek' karakteri ile çok beğenilmiş ve partneri Berk Atan ile olan uyumuyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.

Diziden ayrılışı ile hayranlarını üzen Gülsim Ali, Gönül Dağı dizisinin ardından Al Sancak dizisinde rol almıştı. Şimdilerde açıklamalarıyla gündemde olan Gülsim Ali son olarak Instagram yasağını 'detoks' olarak yorumlamış ve bu açıklamasıyla tepki çekmişti.

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PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu şimdi de Belek tatilinden karelerini peş peşe paylaştı. Gülsim Ali'nin pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'gerçekten güzel ve hoş bir kadın', 'çok tatlısın' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülsim Ali gönül dağı
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