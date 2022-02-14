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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali yağmur altında sırılsıklam poz verdi! Beğeni butonu çöktü

14.02.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Berk Atan, Gülsim Ali, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen yapımları arasında yer alıyor. Gönül Dağı'nın yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor. Dizinin başrol oyuncusu Gülsim Ali, Instagram hesabından paylaştığı yağmur pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali yağmur altında sırılsıklam poz verdi! Beğeni butonu çöktü

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Dilek' karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan ünlü oyuncu Gülsim Ali, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Gülsim Ali, yağmur altında verdiği pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu. Ali'nin paylaşımına ''Bu ne güzellik'', ''Çok farklı bir havanız var'' ve ''Ben öldüm, siz devam edin'' gibi yorumlar yapıldı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali yağmur altında sırılsıklam poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali yağmur altında sırılsıklam poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Bulgaristan doğum güzel oyuncu, 2012 yılında yayınlanan Son Yaz Balkanlar dizisi ile ekran macerasına adım atmıştı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali yağmur altında sırılsıklam poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Duru güzelliği ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Gülsim Ali, Seddülbahir 32 Saat ve Hanım Köylü dizilerinde başrolü deneyimledi.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali yağmur altında sırılsıklam poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde fırtınalar estiren güzel oyuncu, aşk hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali yağmur altında sırılsıklam poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Gülsim Ali, bir dönem kendisinden 23 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşamıştı. Gülsim Ali ve Durul Bazan arasındaki ilişki, Ali'nin ailesinden onay almamıştı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali yağmur altında sırılsıklam poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Ali'nin, Hanım Köylü dizisindeki rol arkadaşı Yusuf Çim ile de kısa bir beraberlik yaşadığı iddia edilmişti.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali yağmur altında sırılsıklam poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmeyen Gülsim Ali'nin, Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali yağmur altında sırılsıklam poz verdi! Beğeni butonu çöktü


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi Berk Atan Gülsim Ali
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