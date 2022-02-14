Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali yağmur altında sırılsıklam poz verdi! Beğeni butonu çöktü

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Dilek' karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan ünlü oyuncu Gülsim Ali, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Gülsim Ali, yağmur altında verdiği pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu. Ali'nin paylaşımına ''Bu ne güzellik'', ''Çok farklı bir havanız var'' ve ''Ben öldüm, siz devam edin'' gibi yorumlar yapıldı.

Bulgaristan doğum güzel oyuncu, 2012 yılında yayınlanan Son Yaz Balkanlar dizisi ile ekran macerasına adım atmıştı.

Duru güzelliği ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Gülsim Ali, Seddülbahir 32 Saat ve Hanım Köylü dizilerinde başrolü deneyimledi.

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde fırtınalar estiren güzel oyuncu, aşk hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Gülsim Ali, bir dönem kendisinden 23 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşamıştı. Gülsim Ali ve Durul Bazan arasındaki ilişki, Ali'nin ailesinden onay almamıştı.

Ali'nin, Hanım Köylü dizisindeki rol arkadaşı Yusuf Çim ile de kısa bir beraberlik yaşadığı iddia edilmişti.

Hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmeyen Gülsim Ali'nin, Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunuyor.



