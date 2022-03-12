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Gönül Dağı'nın Günşıl'ı Gülhan Tekin'in eşini gören inanamadı! Kendisinden 12 yaş küçük oyuncu çıktı

12.03.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, 2020 yılından beri evlerimize konuk oluyor. Gönül Dağı'nın kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar gibi isimler rol alıyor. Dizide hayat verdiği Günşıl karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Gülhan Tekin'in eşi bakın kim çıktı.

Gönül Dağı'nın Günşıl'ı Gülhan Tekin'in eşini gören inanamadı! Kendisinden 12 yaş küçük oyuncu çıktı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği Günşıl karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Gülhan Tekin'in kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

1975 yılında İzmir'de dünyaya gelen Gülhan Tekin, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Tiyatro Dramatik yazarlık bölümünden mezun oldu.

2004 yılında BKM Mutfak ekibine dahil olan Gülhan Tekin; Beynelmilel, Organize İşler, Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, Hükümet Kadın, Maide'nin Altın Günü, Bir Demet Tiyatro gibi unutulmaz yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde Günşıl karakterini canlandıran Gülhan Tekin hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Gülhan Tekin'in eşi de oyuncu çıktı.

Gönül Dağı'nın Günşıl'ı Gülhan Tekin'in eşi de ünlü çıktı! Kendisinden 12 yaş küçük oyuncuyla evli

Gülhan Tekin'den 12 yaş küçük olan Hasan Elmas; Ekşi Elmalar, Gölgedekiler, Bana Bir Soygun Yaz gibi projelerde rol aldı.

Gönül Dağı'nın Günşıl'ı Gülhan Tekin'in eşi de ünlü çıktı! Kendisinden 12 yaş küçük oyuncuyla evli

Aslen Kastamonulu olan Hasan Elmas, 2015 yılında meslektaşı Gülhan Tekin ile dünyaevine girdi.

Gönül Dağı'nın Günşıl'ı Gülhan Tekin'in eşi de ünlü çıktı! Kendisinden 12 yaş küçük oyuncuyla evli

Gülhan Tekin, eşi Hasan Elmas'ın doğum gününü ''Bir erkeğin merhametini sevin. Yakışıklılık geçer gider. Para, mal, mülk tükenir. Ama merhamet kalıcıdır ve bir erkeğe en çok merhamet yakışır.' der Tomris Uyar. Şükür ki sende hepsi var. Merhametini sevdiğim, iyi ki doğdun'' notuyla kutlamıştı.

Gönül Dağı'nın Günşıl'ı Gülhan Tekin'in eşi de ünlü çıktı! Kendisinden 12 yaş küçük oyuncuyla evli

Ünlü çift, aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. İkilinin mutluluk pozlarına, ''Maşallah çok yakışıyorsunuz'' ve ''Allah mutluluğunuzu daim etsin'' gibi yorumlar yapılıyor.

Gönül Dağı'nın Günşıl'ı Gülhan Tekin'in eşi de ünlü çıktı! Kendisinden 12 yaş küçük oyuncuyla evli

Gönül Dağı'nın Günşıl'ı Gülhan Tekin'in eşi de ünlü çıktı! Kendisinden 12 yaş küçük oyuncuyla evli

Gönül Dağı'nın Günşıl'ı Gülhan Tekin'in eşi de ünlü çıktı! Kendisinden 12 yaş küçük oyuncuyla evli


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Gönül Dağı dizisi Çok Güzel Hareketler Bunlar
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