Gönül Dağı'nın Günşıl'ı Gülhan Tekin'in eşini gören inanamadı! Kendisinden 12 yaş küçük oyuncu çıktı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği Günşıl karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Gülhan Tekin'in kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

1975 yılında İzmir'de dünyaya gelen Gülhan Tekin, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Tiyatro Dramatik yazarlık bölümünden mezun oldu.

2004 yılında BKM Mutfak ekibine dahil olan Gülhan Tekin; Beynelmilel, Organize İşler, Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, Hükümet Kadın, Maide'nin Altın Günü, Bir Demet Tiyatro gibi unutulmaz yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde Günşıl karakterini canlandıran Gülhan Tekin hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Gülhan Tekin'in eşi de oyuncu çıktı.

Gülhan Tekin'den 12 yaş küçük olan Hasan Elmas; Ekşi Elmalar, Gölgedekiler, Bana Bir Soygun Yaz gibi projelerde rol aldı.

Aslen Kastamonulu olan Hasan Elmas, 2015 yılında meslektaşı Gülhan Tekin ile dünyaevine girdi.

Gülhan Tekin, eşi Hasan Elmas'ın doğum gününü ''Bir erkeğin merhametini sevin. Yakışıklılık geçer gider. Para, mal, mülk tükenir. Ama merhamet kalıcıdır ve bir erkeğe en çok merhamet yakışır.' der Tomris Uyar. Şükür ki sende hepsi var. Merhametini sevdiğim, iyi ki doğdun'' notuyla kutlamıştı.

Ünlü çift, aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. İkilinin mutluluk pozlarına, ''Maşallah çok yakışıyorsunuz'' ve ''Allah mutluluğunuzu daim etsin'' gibi yorumlar yapılıyor.



